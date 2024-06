Izrael bi okrepil naselbine na Zahodnem bregu

Izraelski vojni kabinet je razpravljal o ukrepih za krepitev naselbin na zasedenem Zahodnem bregu kot odziv na nova priznanja Palestine in dejanja Palestinske uprave v mednarodnih organizacijah, je v nedeljo sporočil urad premierja Benjamina Netanjahuja. Od aprila letos je Palestino priznalo osem novih držav, vključno s Slovenijo.

Netanjahujev urad je na omrežju X zapisal, da so ministri razpravljali o korakih za krepitev naselbin v Judeji in Samariji, kot Izrael imenuje Zahodni breg. O predlaganih spremembah naj bi glasovali na naslednji seji kabineta.

Po pojasnilih premierjevega urada so razprave potekale v odziv na nove države, ki so od 7. oktobra priznale Palestino, in na ukrepe Palestinske uprave proti Izraelu v mednarodnih telesih.

Od aprila letos je Palestino priznalo osem novih držav: Barbados, Jamajka, Trinidad in Tobago, Bahami, Irska, Norveška, Španija in 4. junija še Slovenija.

Izrael Zahodni breg, vključno z vzhodnim Jeruzalemom, okupira od leta 1967. V nasprotju z mednarodnim pravom tam gradijo izraelske naselbine, v katerih živi okoli 700.000 ljudi.

Netanjahu proti prekinitvam vojaških aktivnosti v Gazi

V izraelskih napadih je doslej v tej vojni umrlo več kot 35.000 ljudi. FOTO: Eyad Baba/AFP

Izraelska vojska, ki med drugim te naselbine varuje, pa je v Gazi v nedeljo napovedala dnevne lokalne taktične prekinitve aktivnosti »v človekoljubne namene«. Trajale naj bi vsak dan od 8. do 19. ure vzdolž poti, ki vodi od križišča Kerem Šalom do ceste Salah al-Din in naprej proti severu.

Ko je premier slišal za te načrte, je po navedbah neimenovanega uradnika dal jasno vedeti, da se z njimi ne strinja. »Imamo državo z vojsko, ne vojsko z državo,« je po poročanju izraelskih medijev dejal predsednik skrajno desne vlade.

Še bolj kritičen do vojske je bil minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir, ki je povedal, da bi tisti, ki je sprejel takšno odločitev, moral biti odpuščen, piše britanski časnik Guardian.

Iz vojske je vlada nato dobila zagotovila, da omenjeni načrti ne bodo vplivali na njihove dejavnosti, saj da se operacije v Rafi nadaljujejo kot prej.

Vojska je pojasnila, da so se za dnevne prekinitve vojaških aktivnosti odločili po pogovorih z Združenimi narodi in drugimi organizacijami v okviru prizadevanj za »povečanje obsega humanitarne pomoči, ki vstopa v Gazo«.

Nedelja je ob siceršnjem nadaljevanju napadov na Gazo minila relativno mirno, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V obstreljevanju osrednje Gaze so izraelske sile ubile najmanj devet Palestincev, iz enklave pa danes prihajajo nova poročila o smrtonosnih napadih.