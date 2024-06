Grška obalna straža meče migrante čez krov

Grška obalna straža naj bi bila v treh letih odgovorna za smrti več deset migrantov v Sredozemskem morju, razkriva britanski BBC danes v svoji preiskavi domnevnih nezakonitosti s strani grških oblasti. Med njimi naj bi obalna straža najmanj devet migrantov namerno vrgla v morje. Grška obalna straža očitke zavrača.

v 15 incidentih naj bi med letoma 2020 in 2023 umrlo najmanj 43 migrantov

Grško vlado že dolgo obtožujejo prisilnega vračanja migrantov nazaj v Turčijo, od koder so prišli, kar je po mednarodnem pravu nezakonito. BBC pa je sedaj prvič izračunal število incidentov, v katerih naj bi do smrtnih žrtev prišlo zaradi dejanj grške obalne straže. Svoje ugotovitve so utemeljili na pogovorih z nevladnimi organizacijami, turško obalno stražo, pričami in lokalnimi mediji.

Grška obalna straža je zavrnila vse očitke nezakonitih dejavnosti.

BBC je sicer analiziral 15 incidentov, ki so se zgodili med letoma 2020 in 2023, umrlo pa je najmanj 43 migrantov. V petih primerih so migranti dejali, da so jih predstavniki grških oblasti vrgli v morje, čeprav so nekateri že uspeli doseči grške otoke. V več drugih primerih pa so predstavniki grških oblasti namestili migrante sredi odprtega morja v napihljive čolne brez motorja, ki so pogosto začeli spuščati.

Mednarodni zločin

Grška zakonodaja omogoča vsem migrantom, ki želijo zaprositi za azil, da prošnjo vložijo na več otokih v posebnih registracijskih centrih. Vendar je več intervjuvancev za BBC reklo, da so jih grške oblasti prijele, preden so uspeli doseči te centre. Pogosto so jih prijeli moški, ki so delovali pod krinko in so bili zamaskirani, ter jih prisilili, da so zapustili grško ozemlje in vode.

Lani je v EU preko morja prispelo 263.048 migrantov, od tega 41.561 v Grčijo.

Med drugim je BBC nekdanjemu višjemu predstavniku grške obalne straže pokazal posnetek, kako je obalna straža na svoj krov dala 12 ljudi, ki jih je nato zapustila na gumenjaku sredi morja. Nekdanji predstavnik obalne straže v intervjuju sicer ni želel ugibati, kaj se vidi na posnetku. Med premorom med snemanjem intervjuja pa je v grščini dejal, da je to očitno nezakonito in mednarodni zločin ter se čudil, zakaj so to delali podnevi.

Migrante so po reševalni akciji premestili na obalo otoka Mikonos. FOTO: Handout Reuters

Organizacije s področja človekovih pravic domnevajo, da je bilo na tisoče ljudi, ki so iskali azil v Evropi, nezakonito prisiljenih vrniti se iz Grčije v Turčijo, pri čemer jim je bila odvzeta pravica do iskanja azila, ki je določena v mednarodnem pravu in pravu EU.

Moški prenašajo vreče s trupli migrantov, ki so umrli, ko se je njihov čoln prevrnil na odprtem morju ob Grčiji. FOTO: Stelios Misinas/Reuters

Grčija je za številne migrante vstopna točka v Evropsko unijo. Lani je v EU preko morja prispelo 263.048 migrantov, od tega 41.561 v Grčijo.