V Gazi zaradi lakote umrlo že sto otrok

V Gazi je zaradi lakote in z njo povezanih težav umrlo že 100 otrok, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile palestinske zdravstvene oblasti. Samo v soboto je v bolnišnicah v enklavi zaradi podhranjenosti umrlo pet ljudi, od tega dva otroka.

Skupno je po podatkih lokalnih oblasti zaradi podhranjenosti v Gazi od začetka izraelske vojaške ofenzive umrlo 210 ljudi.

Po podatkih humanitarnih organizacij se je število smrti zaradi lakote povečalo od julija, potem ko so mesece pred tem veljale stroge omejitve dovoza humanitarne pomoči, ki jih je uvedel Izrael, med začetkom marca in 19. majem pa pomoč sploh ni prihajala.

FOTO: Mahmoud Issa/Reuters

Tudi trenutne dobave so po ocenah humanitarcev omejene in nezadostne. Izraelske oblasti navajajo, da so od 3. do 9. avgusta omogočile dostop 1900 tovornjakom s pomočjo, to je povprečno 270 na dan. Humanitarne skupine pa ocenjujejo, da bi dnevno za zagotovitev osnovnih potreb potrebovali najmanj 600 tovornjakov pomoči.

Obsojajo izraelsko širitev ofenzive

Zunanji ministri več evropskih držav, med njimi slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon, so danes obsodili napoved izraelske vlade o krepitvi ofenzive v Gazi, vključno z napovedano zasedbo mesta Gaza. Opozorili so, da bo to še poglobilo humanitarno krizo ter ogrozilo življenja preostalih izraelskih talcev.

FOTO: Adam Gray/Reuters

Vodje diplomacij Islandije, Irske, Luksemburga, Malte, Norveške, Portugalske, Španije in Slovenije so zapisali, da odločno zavračajo kakršne koli demografske ali teritorialne spremembe na zasedenem palestinskem ozemlju.

»Taka dejanja so jasna kršitev mednarodnega prava in mednarodnega humanitarnega prava,« so zapisali v izjavi, ki jo je na spletni strani objavilo slovensko zunanje ministrstvo. Po njihovem prepričanju je krepitev vojaške ofenzive resna ovira za rešitev dveh držav, ki je po oceni ministrov edina pot do pravičnega in trajnega miru.

Izraelski varnostni kabinet je v petek potrdil predlog premierja Benjamina Netanjahuja o širitvi ofenzive v Gazi, vključno z mestom Gazo, kar je sprožilo ostre kritike v vrstah izraelske opozicije in obsodbe v številnih državah po svetu.

Zaradi dogajanja se bo danes popoldne na izrednem zasedanju sestal Varnostni svet ZN.