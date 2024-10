V Gruziji ponovno štetje glasov na naključno izbranih voliščih

V Gruziji bodo danes ponovno prešteli glasove na petih naključno izbranih voliščih v vsakem volilnem okrožju, je sporočila tamkajšnja državna volilna komisija. Za to so se odločili po opozorilu mednarodnih opazovalcev o pomanjkljivostih sobotnih parlamentarnih volitev, na katerih je zmagala vladajoča stranka, opozicija pa izidov ne priznava.

»Okrožne volilne komisije bodo opravile ponovno štetje glasov na petih voliščih, ki bodo naključno izbrana v vsakem volilnem okrožju,« je sporočila volilna komisija v državi za Kavkazom.

Na sobotnih parlamentarnih volitvah je po uradnih izidih zmagala vladajoča stranka Gruzijske sanje. Opozicija in predsednica države Salome Zurabišvili izidov ne priznavata, mednarodni opazovalci Ovseja, Sveta Evrope, Nata in evropskega parlamenta pa so opozorili na pomanjkljivosti volitev: neenake pogoje, pritiske in napetosti.

Dokaze o goljufijah je po lastnih navedbah odkrila tudi skupina gruzijskih opazovalcev, ki je zato zahtevala razveljavitev najmanj 15 odstotkov oddanih glasov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

EU, ZDA in Nato so v luči poročil o kršitvah pozvali k neodvisni preiskavi. Medtem so v ponedeljek v Tbilisiju potekale množične demonstracije proti vladajoči stranki, ki se jih je udeležilo več deset tisoč ljudi.

K udeležbi na protestih je pozvala tudi predsednica Salome Zurabišvili, ki trdi, da so bili Gruzijci v soboto »priče in žrtve ruske posebne operacije, sodobne oblike hibridne vojne proti gruzijskemu ljudstvu«.

Na obisku v Gruziji se medtem še danes mudi madžarski premier Viktor Orbán, katerega država trenutno predseduje svetu EU. Številne članice povezave so obisk v ponedeljek kritizirale kot prezgoden, visoki zunanjepolitični predstavnik Josep Borrell pa je dal vedeti, da Orbán v Tbilisiju ne predstavlja EU.