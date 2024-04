V javnosti odmevajo poročila o množičnih grobiščih v enklavi

Izraelski napadi na območje Gaze ne pojenjajo. V zadnjih 48 urah so izraelske sile izvedle napade na sever, jug in osrednji del enklave, v zadnjih 24 urah pa je bilo v Gazi ubitih 32 Palestincev. Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk je medtem danes izrazil zgroženost nad poročili o množičnih grobiščih v enklavi.

V zadnjih 48 urah je izraelska vojska med drugim izvedla napade na tri begunska taborišča ter na mesti Gaza in Deir al Balah, v katerem je Izrael pred meseci prebivalcem odredil, naj se evakuirajo. V mestu Gaza so medtem potekali tudi spopadi med oboroženimi palestinskimi skupinami in izraelsko vojsko, poroča katarska televizija Al Džazira.

Humanitarna pomoč za preživele FOTO: AFP

Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk je danes izrazil zgroženost nad uničenjem bolnišnic Naser in Al Šifa ter nad poročili o množičnih grobiščih v enklavi.

Po podatkih palestinske civilne zaščite so v množičnem grobišču na območju bolnišničnega kompleksa Naser v Han Junisu danes našli najmanj 35 trupel. Skupno število tam najdenih trupel je tako naraslo na že najmanj 310.

Türk je prav tako obsodil izraelske napade na Gazo v zadnjih dneh, v katerih so bili po njegovih ocenah ubiti predvsem otroci in ženske. Ponovno je tudi posvaril pred izvedbo izraelske kopenske ofenzive na Rafo.

V izraelskih napadih na območju Gaze je bilo po najnovejših podatkih tamkajšnjih oblasti od začetka vojne 7. oktobra ubitih najmanj 34.183 ljudi, še 77.143 je bilo ranjenih.