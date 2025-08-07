  • Delo d.o.o.
    Svet

    V Splitu začeli dela na trajektu, ki ga sestavlja do 350 ton azbestnih plošč

    Splitčani zaradi potencialno nevarnega azbesta zahtevajo, da ladja zapusti mesto.
    V ladjedelnici so začeli odstranjevati pohištvo z ladje polne azbestnih plošč. (Fotografija je simbolična.) FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    V ladjedelnici so začeli odstranjevati pohištvo z ladje polne azbestnih plošč. (Fotografija je simbolična.) FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    STA
    7. 8. 2025 | 15:56
    7. 8. 2025 | 15:57
    2:00
    V splitski ladjedelnici Brodosplit so v sredo začeli dela na odsluženem italijanskem trajektu, iz katerega nameravajo odstraniti pregradne plošče z azbestom. Splitčani zaradi potencialno nevarnega azbesta zahtevajo, da ladja zapusti mesto, v Brodosplitu pa zagotavljajo, da nevarnosti za zdravje ni, poročajo hrvaški mediji.

    »Ne bo niti rezanja niti vrtanja, azbest ne bo šel nikamor iz teh plošč,« je za hrvaško javno radiotelevizijo HRT v sredo izjavil tiskovni predstavnik Brodosplita Josip Jurišić.

    Nikoli delal z azbestom, a je zaradi tega umrl

    Za hrvaško tiskovno agencijo Hina je medtem pojasnil, da trenutno odstranjujejo pohištvo iz skupno 400 potniških kabin. Nato bo sledilo odstranjevanje pregradnih plošč, v katerih je azbest.

    Splitčani so zaradi prihoda sporne ladje v pristanišče doslej že večkrat protestirali, k njenemu odhodu pa so pozvali tudi s peticijo. Podpira jih tudi župan Tomislav Šuta.

    »Od določenih strokovnjakov sem dobil mnenje, da ladja ne bi smela vpluti v Split,« je Šuta dejal v sredo za HRT. Dodal je, da so na potezi pristojne inšpekcije in da pričakujejo, da bo mesto obveščeno o ukrepih.

    Zaradi suma posilstva v Splitu priprli tri Britance

    Italijanska ladja Moby Drea je dolga dobrih 182 metrov, na njej pa je po ocenah, ki jih navajajo hrvaški mediji, od 250 do 350 ton plošč, ki vsebujejo azbest. V Brodosplitu trdijo, da imajo takšne plošče tudi številne druge ladje na Jadranu, zagotovili pa so tudi, da jih bodo odstranili v skladu s predpisi.

