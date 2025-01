Vam Grenlandijo, nam Aljasko

V nadaljevanju preberite:

Ko so pred kratkim novinarji ruske državne novičarske agencije Tass vprašali tiskovnega predstavnika Kremlja Dmitrija Peskova, kaj meni o namerah novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa o ameriški prisvojiti Grenlandije, in njegovih izjavah, da je tam naokoli vse polno ruskega ladjevja, je odvrnil, da »so dejansko takšne trditve v veliki meri del dvostranskih odnosov med ZDA ter Dansko in drugimi državami«, a da v Moskvi »pazljivo opazujemo ta precej dramatičen razvoj dogajanj, ki je zaenkrat, hvala bogu, zgolj na ravni izjav«.