Večji požar v Dalmaciji

V bližini Omiša je danes zgodaj zjutraj izbruhnil večji požar. Po poročanju hrvaških medijev gori gozd nad magistralo, je pa ogenj dosegel tudi nekatere hiše v krajih Pisak in Marušići, več jih je tudi zagorelo, zagorelo je tudi več avtomobilov, navaja Jutarnji list.

S požarom se borijo vsa poklicna in prostovoljna društva na območju, na pomoč so vpoklicali tudi dve letali. »Požara nimamo pod nadzorom,« je dejal poveljnik omiških gasilcev. Pristojni z območja evakuirajo prebivalce in turiste, evakuacije potekajo tudi prek morja.

Požar v Pisku. FOTO: Ivo Cagalj/Pixsell

Na območju piha močna burja, kar otežuje gašenje.

Prebivalci so danes že večkrat ostali tudi brez elektrike. »Stanje ni dobro. Branimo hiše, turisti bežijo,« so meščani povedali za portal Dalmacija danes.

Zaradi požara je med Omišem in Makarsko zaprta tudi jadranska magistrala.