Venezuelci po Madurovem odloku že začeli praznovanje božiča

V Venezueli so se v že torek v skladu z odlokom predsednika Nicolasa Madura začeli božični prazniki, vendar pa posebnega prazničnega vzdušja ni bilo. Ulice mest so sicer okrašene, vendar na ulicah spričo slabih gospodarskih razmer in politične negotovosti ni bilo veliko znakov veselja.

Maduro se je po volitvah 28. julija razglasil za zmagovalca in vztraja pri svojem sedaj že tretjem šestletnem mandatu na čelu države, ki se sooča s hudo gospodarsko in politično krizo.

Potem ko je volilna komisija Madura razglasila za zmagovalca, so izbruhnili protesti, vendar jih je režim hitro zatrl. Umrlo je 27 ljudi, 2400 pa so jih aretirali.

Madurov režim je izdal nalog za aretacijo opozicijskega voditelja Edmunda Gonzaleza Urrutio, ki je po mnenju številnih pravi zmagovalec volitev. Urrutia se je zatekel v Španijo.

Venezuelski predsednik Nicolas Maduro. FOTO: Prensa Miraflores via Reuters

Varnostni svet ZN o Venezueli še ni formalno zasedal, ker to preprečujeta stalni članici Rusija in Kitajska.

V torek si je upalo protestirati nekaj deset upokojencev, ki so se zbrali pred uradom ZN v Caracasu in zahtevali posredovanje mednarodne skupnosti. Pokojnina sedaj po poročanju AFP znaša povprečno 3,50 ameriških dolarjev na mesec, potrošniška košarica za družino na mesec pa 539 dolarjev.

Maduro je septembra sklenil, da se bo božič po novem začel 1. oktobra, praznično obdobje pa bo trajalo vse do 15. januarja. Vendar pa umetno božično drevo stane 100 ameriških dolarjev, kar si lahko le malokdo privošči, še piše AFP.

Po mnenju številnih gre pri spremembi datuma praznikov za poskus Madura, da bi ob polemikah glede nedavnih volitev preusmeril pozornost javnosti.