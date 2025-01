Vučić gre po zaupnico na referendum

V nadaljevanju preberite:

Nekaj ur potem, ko je srbski predsednik Aleksandar Vučić opozicijo pozoval, naj zbere potrebnih 67 glasov in vloži posvetovalni referendum za posvetovalni referendum o njegovi zaupnici, mu je željo uresničila kar predsednica parlamenta Ana Brnabić in napovedala, da bo že jutri vložila pobudo za referendum s podpisi sto poslancev vladajoče Srbske napredne stranke (SNS)

Neprestani protesti študentov, ki z zahtevo za razjasnitev okoliščin in pregon odgovornih za tragično zrušitev nadstreška novosadske železniške, že več kot mesec dni blokirajo večino fakultet v državi, in ameriške sankcije naftni industriji Srbije (NIS), ki iz družbe izrivajo ruske lastnike in Srbijo iz objema slovanskega zaveznika potiskajo pod okrilje Zahoda, so očitno pretežko breme za navidez neomajno srbsko oblast.