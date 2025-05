Z obljubo višjih plač in pokojnin si želijo na oblast

V nadaljevanju preberite:

Albanski volivci bodo jutri na voliščih odločali, ali naj socialistom pod vodstvom premiera Edija­ Rame zaupajo še četrti zaporedni­ mandat ali naj prihodnost države­ potisnejo v roke opozicijskim ­demokratom Salija Berishe. Večji del kampanje se je odvil na gospodarski fronti, in čeprav obe stranki obljubljata podobno,­ opozicija vidi priložnost v upanju,­ da so volivci siti Rame, ki ni pokazal vidnih uspehov v boju z močno razvejeno korupcijo in organiziranim kriminalom.

Prevladujoča tema v predvolilni kampanji pred jutrišnjimi, 11. parlamentarnimi volitvami v Albaniji po padcu komunističnega režima Enverja Hoxhe leta 1991, je bilo gospodarstvo. Za 140 poslanskih mest se bodo po proporcionalnem volilnem sistemu z enoodstotnim volilnim pragom pomerili kandidati iz 53 političnih strank in treh koalicij.