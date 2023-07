Za Peking razglasili rdeči alarm in odredili prekinitev del na prostem

Kitajska državna meteorološka agencija je danes po vsej državi razglasila oranžni alarm zaradi visokih temperatur in napovedala, da se bo vročinski val, ki že več kot teden dni pesti številne kitajske regije, nadaljeval še nekaj dni, poročajo tuje tiskovne agencije. Za Peking pa je vlada razglasila rdeči alarm in odredila prekinitev del na prostem.

Po podatkih kitajske meteorološke agencije bodo temperature v Pekingu in regijah Tianjin, Hebei, Henan, Shandong, Xinjiang, Ningxia in Shaanxi v osrednjem in severnem delu Kitajske čez dan presegle 35 stopinj Celzija.

V nekaterih regijah, denimo v okolici prestolnice, bi se lahko temperature povzpele tudi do 40 stopinj Celzija.

Kitajska vlada je zato za danes v Pekingu po poročanju kitajskih in ameriških medijev razglasila najvišji rdeči alarm in odredila prekinitev dela na prostem, vladnim službam pa so naročili, naj starejšim in bolnim zagotovijo bivanje v ohlajenih prostorih.

V Pekingu se soočajo z vročinskim valom. FOTO: Tingshu Wang/Reuters

Kitajska uporablja tristopenjski barvni sistem opozarjanja na visoke temperature, pri čemer rdeča pomeni najstrožje opozorilo, sledita pa ji oranžna in rumena. Meteorološka agencija opozarja, da bi vročinski val lahko ponekod vztrajal do prihodnjega ponedeljka.

Poleg visokih temperatur se nekatere regije na Kitajskem soočajo tudi z močnim deževjem in posledičnimi poplavami, ki so letos v osrednjih regijah, kot so Chongqing, Hunan, Sečuan in Jiangxi, terjale že več deset smrtnih žrtev in prizadele več kot milijon ljudi.