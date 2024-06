Zapoznele resnice in laži o covidu-19

V nadaljevanju preberite:

Covid-19 je zahteval več kot 1,2 milijona ameriških življenj, različne politike v različnih zveznih državah pa so kmalu razvrednotile številne nasvete in ukaze zveznih zdravstvenih oblasti s Faucijem na čelu. Florida, ki ni ukazala nošenja zaščitnih mask in zaprla šol, ni imela več žrtev v primerjavi s Kalifornijo, ki je zahtevala vse to in še veliko več.