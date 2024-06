ZDA prepovedale orožje tistim, ki ogrožajo varnost intimnega partnerja

Vrhovno sodišče ZDA je v petek potrdilo zvezni zakon, ki osebam s prepovedjo približevanja zaradi nasilja v družini prepoveduje posedovanje strelnega orožja. Odločitev konservativnega sodišča, ki se je doslej redno postavilo na stran orožja, je prijetno presenetila zagovornike večjega nadzora nad orožjem, poročajo ameriški mediji.

Sodišče je navedlo, da ustava dovoljuje zakone o odvzemu orožja tistim, ki veljajo za nevarne. »Kadar je v sodnem nalogu za prepoved približevanja ugotovljeno, da posameznik verodostojno ogroža fizično varnost intimnega partnerja, se mu lahko v skladu z drugim amandmajem prepove posedovanje strelnega orožja, dokler ta nalog velja,« je v sodbi, ki je bila sprejeta z večino osem proti ena zapisal predsednik sodišča John Roberts.

Proti odločitvi večine je bil le konservativni sodnik Clarence Thomas, ki je vztrajal, da bi bilo protiustavno odvzeti orožje osebi, ki ima prepoved približevanja, vendar ni obtožena kaznivega dejanja, poroča Washington Post.

Zakon in s tem svojo obsodbo je skušal razveljaviti preprodajalec mamil Zackey Rahimi, ki so mu po sporu z dekletom leta 2019 izrekli prepoved približevanja. Rahimi je žensko na parkirišču zbil na tla, jo odvlekel do svojega avtomobila in streljal na mimoidočega, je razvidno iz sodnih zapisnikov. Dekle je pobegnilo, vendar jo je Rahimi pozneje poklical in ji zagrozil, da jo bo ustrelil, če bo komu povedala o napadu.

Teksaško sodišče je ugotovilo, da je Rahimi zagrešil nasilje v družini in da je verjetno, da se bo takšno nasilje v prihodnosti ponovilo. Izdalo je zaščitno odredbo, s katero je Rahimiju začasno odvzelo dovoljenje za orožje in mu prepovedalo posedovanje orožja.

Rahimi je pozneje kršil zaščitno odredbo in bil med decembrom 2020 in januarjem 2021 vpleten v pet streljanj. V začetku leta 2021 so Rahimija aretirali na njegovem domu v Teksasu, policija pa je našla orožje, strelivo in zaščitni nalog.

Zvezno prizivno sodišče je potem kasneje ponovno obravnavalo njegov primer, ker je zvezno vrhovno sodišče medtem razveljavilo newyorški zakon, ki je tudi osebam z dovoljenjem za posedovanje orožja prepovedal nošenje orožja zunaj doma. Večina vrhovnega sodišča je v petkovi sodbi menila, da je Rahimijev primer vseeno drugačen.