V nadaljevanju preberite:

Tako Kijev kot Moskva trdita, da sta pripravljena na prekinitev ognja in pogajanja, a vsak postavlja svoje, za drugo stran nesprejemljive pogoje.

Danes je tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov dejal, da se bo »posebna vojaška operacija«, kakor v Rusiji uradno imenujejo vojno v Ukrajini, končala šele takrat, ko bodo doseženi vsi njeni cilji. Te je že na začetku vojne, ki danes poteka 1021. dan, predstavil ruski predsednik Vladimir Putin.

A prvotnim ruskim zahtevam po demilitarizaciji, denacifikaciji in neblokovskem statusu Ukrajine se je po tem, ko so zaradi zahodnih pritiskov na Kijev propadla pogajanja v Istanbulu, pridružilo še »upoštevanje realnosti na terenu«. Hkrati pa Moskva od Kijeva zahteva tudi to, da se odpove štirim ukrajinskim regijam, doneški, hersonski, luganški in zaporoški, ki si jih je Rusija uradno prisvojila pred dvema letoma.