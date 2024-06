Starliner s posadko končno poletel v nebo

Astronavta Butch Wilmore in Suni Williams sta z novim plovilom za prevoz posadke starliner poletela proti mednarodni vesoljski postaji. Pri Boeingu in Nasi so se zagotovo oddahnili, da je izstrelitev uspela, saj smo v preteklih tednih videli že več neuspešnih poskusov. Wilmore je pri tem poudaril, da sta s Suni Williams (ki je slovensko-indijskega rodu) počaščena, da lahko delita sanje o poletih v vesolje. Izpostavil je, da so vesoljske odprave plod sodelovanja in strasti, ki jih žene naprej tudi, ko so časi težki.

To je za Boeingovo kapsulo prvi polet s posadko do mednarodne vesoljske postaje.

Butch Wilmore in Suni Williams sta tokrat že tretjič v nekaj tednih pomahala v slovo zbranim pred stavbo v Kennedyjevim vesoljskim centrom na Floridi. Tokrat sta tudi poletela v nebo. FOTO: Joe Raedle/AFP

Polet plovila s posadko je testen, naloga astronavtov je preveriti vse možne vidike delovanja novega plovila, ki lahko deluje avtonomno, astronavta pa lahko kadarkoli prevzameta krmilo v svoje roke. Predvidoma 24 ur po izstrelitvi se bo starliner parkiral na postajo, tam se bosta astronavta posadki pridružila za okoli osem dni, nato sledi povratek s pristankom na trdnih tleh v eni izmed puščav na zahodu ZDA.

Wilmore je poveljnik odprave, do zdaj je dvakrat letel v orbito (z raketoplanom in sojuzom) in tam preživel skupno 178 dni, Williamsova pa je pilotka. Do zdaj je v vesolju preživela 322 dni na dveh odpravah (leta 2006 in 2007 ter leta 2012, prvič je letela z raketoplanom, drugič s sojuzom), opravila je sedem vesoljskih sprehodov. Williamsova je prva ženska, ki je kdajkoli poletela na testnem poletu novega plovila za prevoz posadke.

Nasa je po upokojitvi raketoplanov leta 2014 za izdelavo novih plovil za prevoz posadke izbrala Boeing in Spacex, izkušeno podjetje je dobilo večji kos pogače – štiri milijarde evrov, podjetje Elona Muska pa 2,4 milijarde. Pri Spacexu so nalogo uspešno opravili že leta 2020, njihov dragon zdaj redno leti in prevaža tako Nasine astronavte, na voljo pa je tudi komercialnim ponudnikom turističnih poletov v vesolje. Boeing je imel pri izdelavi veliko težav, tako s strojno kot programsko opremo. Izstrelitev plovila s posadko so skušali izvesti v začetku maja, pa jim je zagodel ventil na raketi, nato so se pojavile težave s puščanjem helija v kapsuli, nazadnje so izstrelitev skušali izpeljati minulo soboto, a je avtomatski sistem za nadzor izstrelitve, le-to prekinil slabe štiri minute pred izstrelitvijo.