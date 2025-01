Nov državni praznik: deseti november bo dan znanosti

Vlada je sprejela predlog novele zakona o praznikih in dela prostih dnevih, s katerim se določa nov državni praznik 10. november – dan znanosti. Ta bo, kot pravijo pri vladi, pripomogel k širši prepoznavnosti pomena znanosti in znanstvenih dosežkov ter jo s tem še bolj približali državljanom.

Namen novega državnega praznika je krepiti znanje kot eno temeljnih vrednot slovenske družbe. »Pomembno je, da v najširši javnosti povečamo zavedanje o pomenu znanosti, da razvijamo zavest o pomenu raziskav na najrazličnejših področjih za razvoj v svetu in doma ter da krepimo narodni ponos zaradi vrhunskih in mednarodno pomembnih dosežkov slovenskih raziskovalcev in raziskovalk. Zaznamovanje praznika znanosti spodbuja zanimanje za raznolike znanstvene dosežke na državni in svetovni ravni, za aktualne težave na področju znanosti in za aktivno vključevanje najširše javnosti v razprave o ključnih odprtih vprašanjih v sodobni družbi. Dan znanosti bo, vključno s številnimi dogodki, namenjen tudi popularizaciji vseh področij znanosti,« so sporočili.

Praznik ne bo dela prosti dan, kar ne bo povzročilo dodatnega zmanjšanja števila delovnih ur in povečanja obveznosti za delodajalce, s čimer se ohranja tudi primerljivost števila prazničnih dela prostih dni z drugimi državami Evropske unije, so še pojasnili pri vladi.

Praznik je predlagalo ministrstvo za delo že leta 2023. Praznik so predlagali na dan smrti slovenskega razsvetljenca, znanstvenika, gospodarstvenika, podjetnika in mecena Žige Zoisa, saj je dan njegovega rojstva, 23. november, že državni praznik, dan Rudolfa Maistra. Po Zoisu so sicer poimenovane tudi najvišje državne nagrade za znanost. Desetega novembra je sicer tudi Unescov svetovni dan znanosti za mir in razvoj, ki poudarja vlogo znanosti v družbi in potrebo po vključevanju širše javnosti v razprave o znanstvenih vprašanjih.

Praznovanje moči radovednosti

Žiga Zois, začetnik razsvetljenstva na Slovenskem FOTO: Wikimedia

Znanstvenice in znanstveniki se dneva seveda veselijo in so zadovoljni z odločitvijo vlade. »Dan znanosti je priložnost, ko se zazremo v obzorja vednosti in praznujemo moč človeške radovednosti. Je dan, ko znanost stopi v ospredje in se pokaže v vsej svoji širini – od tistih, ki razkrivajo skrivnosti sveta, do tistih, ki s prebojnimi odkritji spreminjajo tok prihodnosti,« je poudarila prof. dr., nekdanja raziskovalka na Institutu Jožef Stefan in vodja projekta Znanost na cesti. »Pobuda Odbora RS za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti izhaja iz prepričanja, da znanje ni le orodje napredka, temveč nit, ki prepleta družbo in ji daje smer. Na ta dan bomo izpostavljali vrhunske dosežke slovenskih raziskovalcev in raziskovalk, ki premikajo meje mogočega ter soustvarjajo svet, v katerem znanje pomeni razvoj, ustvarjalnost in boljšo prihodnost za vse,« je dodala.

Tudi na Univerzi v Mariboru, ki letos praznuje 50. obletnico ustanovitve, podpirajo odločitev vlade o novem državnem prazniku. »Ocenjujem, da je izjemno pomembno javnost ozaveščati o pomenu znanja in znanosti za sodobno družbo, temelječo na znanju, odgovornosti znanosti do družbe ter obratno odgovornost družbe do znanosti in izobraževanja, zlasti tudi z zagotavljanjem ustreznih finančnih pogojev za ohranitev dolgoročne konkurenčnosti družbe,« je dejal rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič in dodal: »Jasno je, da bodo v prihodnosti lahko preživele, se uspešno spopadle z velikimi izzivi današnjega sveta, med katere sodijo tudi demografski trendi, in pri tem ohranile zmožnost zagotavljanja ustrezno visokega standarda socialne države le tiste družbe, ki bodo zagotovile pogoje za dolgoročen uspešen razvoj konkurenčnega znanja, ki bo omogočal doseganje dovolj visoke dodane vrednosti na globalni ravni.«

»Da smo končno dobili ta praznik, ki je v prvi vrsti poklon znanstvenicam in znanstvenikom ter njihovim prizadevanjem v dobro vseh nas,« veseli tudi direktorja Kemijskega inštituta prof. dr. Gregorja Anderluha. »S tem, ko bomo odslej vsako leto zaznamovali dan znanosti, bomo pripomogli k zavedanju, da so radovednost, vedoželjnost, kritično mišljenje in inovativnost izjemno pomembne vrednote, nujno potrebne za naše okolje. In verjamem, da bo ta praznik tudi navdih in spodbuda mladim, da bi svoje karierne poti usmerjali v raziskovanje in razvoj novih tehnologij, ki bodo zagotavljale nadaljnji razvoj Slovenije.«