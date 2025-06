Fantastične fotografije fantastičnega observatorija

Ameriška nacionalna znanstvena fundacija (NSF) in ministrstvo za energijo (DOE) sta objavila prve fotografije, ki je posnel observatorij Vere Rubin. Poudarili so, da je to le majhen delček vsega, kar bodo javnosti predstavili popoldne (ob 17. uri po srednjeevropskem času – prenos bo tudi na naši spletni strani).

Observatorij Vere Rubin je sestavljen iz zrcala s premerom 8,4 metra, največje in najzmogljivejše digitalne kamere na svetu ter avtomatiziranega sistema za prenos in obdelavo podatkov. Astronomi pogosto uporabljajo polni Lunin disk za opis vidnega polja teleskopa. Vesoljski teleskop Hubble opazuje približno en odstotek polne Lune, Webb pa približno 75 odstotkov Luninega diska. Vsaka slika observatorija Rubin pa zajame površino, ki je približno 45-krat večja od polne Lune.

Kopica galaksij, ki so jih posneli z observatorijem Rubin. FOTO: NSF-DOE Vera C. Rubin Observatory/AFP

Za zajem tolikšnega dela neba uporablja teleskop cilindrično digitalno kamero, ki je velika kot majhen avtomobil, tehta več kot tri tone, njena ločljivost je 3200 megapikslov (3200 milijonov slikovnih točk).

Javnosti bodo danes predstavili le »prvi pogled« teleskopa in kamere na južno nebo, ki ga vidi z gore Cerro Pachón (2682 m) v Atakami v Čilu. Potem bodo stekla še nekatera testiranja in dela, jeseni pa bo observatorij začel izvajati desetletni projekt pregleda nočnega neba Legacy Survey of Space and Time (LSST). Teleskop se premakne in posname posnetke različnih lokacij na nebu vsakih 40 sekund. Nočno nebo bo poslikal vsake tri noči. V desetih letih bo nastalo toliko posnetkov, da jih bodo lahko sestavili v kar 11 mesecev dolg film, zato že zdaj astronomi govorijo o največjem filmu vseh časov. Ključno pri tem pa je, da bodo lahko slike neba med seboj primerjali in iskali razlike. Iskali bomo asteroide, supernove, plimska raztrganja zvezd … Vse, kar se bo v desetih letih spremenilo na nebu, bodo s teleskopom zaznali.

Posnetek jate galaksij v Devici. FOTO: NSF-DOE Vera C. Rubin Observatory/AFP

Pri projektu sodelujejo tudi raziskovalke in raziskovalci Univerze v Novi Gorici. V podatkih bodo sledili predvsem signalom, ki nakazujejo na temno snov, plimskim raztrganjem zvezd, gravitacijskim valovom in eksplozijam supernov. Za te nepredvidljive in spremenljive astronomske dogodke so pripravili sistem opozoril, da se bodo lahko hitro odzvali in proti dogajanju na nebu usmerili še druge teleskope.