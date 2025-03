Fantastične fotografije z mednarodne vesoljske postaje

»Lebdim in gledam skozi sedem oken kupole. Moj um je potopljen v globoko razmišljanje, oči pa uživajo v motnih odsevih z Zemlje. Na tem planetu živi več kot osem milijard ljudi. Sedem pa nas je, ki lahko rečemo, da trenutno bivamo na vesoljski postaji. Kakšen privilegij je biti tukaj.« To je ob čudoviti fotografiji Zemlje zapisal na omrežju X ameriški astronavt Don Pettit. Z 69 leti je Nasin najstarejši aktivni astronavt.

Skupno je na štirih odpravah v vesolju preživel že več kot 500 dni, njegova trenutna odprava na mednarodni vesoljski postaji se bo sklenila prihodnji mesec, začela pa se je 11. septembra lani, ko je z ruskim sojuzom na postajo odpotoval v spremstvu kozmonavtov Alekseja Ovčinina in Ivana Vagnerja.

Pettit je tokrat tretjič na mednarodni vesoljski postaji in prosti čas med opravljanjem številnih znanstvenih poskusov je dobro izkoristil. Založil se je s fotoaparati in objektivi ter posnel nekaj izjemnih fotografij našega planeta. Uživajte v nekaterih njegovih izjemnih foto in video utrinkov iz vesolja.

Na fotografiji: Rimska cesta, zodiakalna svetloba, starlinki (vidni kot daljše sledi), tanka atmosfera, planet tik pred sončnim vzhodom. FOTO: Don Petit/Nasa

Gledalec posnetkov lahko dobi občutek, kako hitro se vrti ISS okoli planeta:

Velik Magellanov oblak, viden nad ognjeno obarvanim delom atmosfere. Pettit je pojasnil, da za fotografiranje uporablja domanarejen sledilnik, ki izniči gibanje postaje, kar omogoča, da pri daljših časovnih ekspozicijah zvezde niso videti kot sledi na nebu. FOTO: Don Petit/Nasa

Takole pa so sledi zvezd videti pri 30-minutni časovni ekspoziciji, širokokotna leča pa je omogočila, da je v levem delu videti sončno zahod, v desnem pa vzhod. FOTO: Don Petit/Nasa

Zelene sledi niso polarni sij, ampak zelena svetloba tajskih ribičev, ki svetlobo uporabljajo, da privabijo ribe. FOTO: Don Petit/Nasa

Kozmične barve ob sončnem vzhodu (na postaji jih sicer vidijo 16!). FOTO: Don Petit/Nasa

Posnetek Zemlje iz Spacexove kapsule dragon. FOTO: Don Petit/Nasa