Francosko-slovensko sodelovanje pri civilni rabi jedrske energije

Francija si skupaj s Slovenijo prizadeva za nadaljnji razvoj jedrske industrije, spodbujanje oskrbovalne verige in razvoj kompetenc. Državi sta podpisali dva sporazuma, s katerima krepita sodelovanje na področju civilne rabe jedrske energije.

Državni sekretar na ministrstvu za znanost Jure Gašparič je pri tem poudaril, da vlada podpira nadaljnjo civilno uporabo jedrske energije, saj je, skupaj z obnovljivimi viri, ključna za zeleni prehod. Pri tem je zelo pomembno sodelovanje med vlado, industrijo in znanostjo ter mednarodnimi partnerji, je dodal.

Nov raziskovalni reaktor

Memorandum o sodelovanju med družbo EDF in Institutom Jožef Stefan se dotika raziskav in razvoja, tako na področju gradnje novih jedrskih elektrarn kot na področju malih modularnih reaktorjev. Direktor IJS Boštjan Zalar je poudaril, da bo sporazum inštitutu omogočil dostop do strokovnega znanja EDF na področju jedrske industrije in spodbujal razvoj novih projektov, vključno z možnostjo sodelovanja pri zgraditvi novega raziskovalnega reaktorja na IJS. Trenutni raziskovalni reaktor Triga so namreč zgradili leta 1966, še danes pa igra ključno vlogo pri izobraževanju mladih jedrskih strokovnjakov ter pri raziskavah naprednih tehnologij, pomembnih za jedrsko industrijo.

Vakis Ramany, podpredsednik EDF, in direktor IJS Boštjan Zalar FOTO: Blaž Samec/Delo

Vakis Ramany, podpredsednik EDF, odgovoren za mednarodni jedrski razvoj, je ob podpisu dejal, da je »sporazum del strateškega razvoja sodelovanja med Francijo in Slovenijo, ki ga družba EDF podpira že več let. Naš ključni cilj je vzpostaviti evropsko skupino jedrskih reaktorjev, ki jih je razvil EDF, in evropsko jedrsko industrijo, ki bo odgovor na izzive konkurenčnosti, energetske varnosti in suverenosti naše celine. Slovenija je v središču te strategije.« Skupina EDF je pomemben akter na področju energetskega prehoda in je integrirano energetsko podjetje, dejavno na področju proizvodnje, distribucije, prodaje energije in energetskih storitev.

Novi študiji

Drugi memorandum o soglasju pa sta podpisala Mednarodni inštitut za jedrsko energijo (I2EN) in Univerza v Mariboru in bo prispeval k razvoju novih študijskih programov na področju jedrske znanosti in tehnologije na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru. I2EN bo pomagal pri evalvaciji novih študijskih programov na vseh akademskih stopnjah, da bi univerza lahko pridobila akreditacijo in utrdila svojo mednarodno priznano odličnost. »V tem vidimo svoj prispevek in odgovornost pri krepitvi slovenskih tehnoloških in industrijskih zmogljivosti na področju civilne rabe jedrske energije,« je poudaril rektor mariborske univerze Zdravko Kačič. Hkrati dokument spodbuja izmenjave študentov in raziskovalcev na vseh akademskih ravneh, skupno pripravo evropskih projektov in možnost opravljanja delovne prakse v Franciji.

Rektor univerze v Mariboru Zlatko Kačič in Jan van der Lee, izvršni direktor I2EN FOTO: Blaž Samec/Delo

I2EN izvaja izobraževanja in usposabljanja za države, ki želijo vzpostaviti partnerstvo s Francijo na jedrskem področju. Pri tem sodeluje s številnimi francoskimi deležniki iz akademskega, vladnega, raziskovalnega in industrijskega okolja, vključno z več kot 30 univerzami in inženirskimi šolami, nacionalnimi raziskovalnimi laboratoriji in francoskimi industrijskimi podjetji.