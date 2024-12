Hubblovo desetletje opazovanja zunanjih planetov

Medtem ko so robotske sonde Jupiter in Saturn že večkrat obiskale, se je pri Uranu in Neptunu oglasil le Voyager 2, in tako ledena orjaka ostajata skrivnostneža v osončju. A tudi Jupitra in Urana še ne poznamo povsem, zato orjaške zunanje planete vseskozi opazuje vesoljski teleskop Hubble. Opazovalni program zunanjih planetov je dolgoročen in tako raziskovalci dobijo vpogled v dinamiko in razvoj njihove atmosfere.

Hubble je edini teleskop, ki lahko zagotovi visoko prostorsko ločljivost in stabilnost slike za študije obarvanosti oblakov, aktivnosti in gibanja v ozračju planetov v daljšem obdobju, kar je nujno za dojemanje spreminjanja vremena in podnebja, so navedli pri Nasi. Vsi štirje zunanji planeti nimajo trdne površine, ampak debelo ozračje. Jupiter in Saturn se ponašata s pisanimi pasovi raznobarvnih oblakov in skrivnostnimi velikimi nevihtami, ki divjajo tudi več let, celo stoletij. Vsi štirje planeti imajo letne čase, ki trajajo več let.

»Ker program poteka že deset let, se naša zbirka podatkov o opazovanjih planetov nenehno povečuje. Ta dolgotrajnost omogoča naključna odkritja, pa tudi spremljanje dolgoročnih sprememb atmosfere med kroženjem planetov okoli Sonca,« je pojasnila Amy Simon iz Goddardovega centra pri Nasi in dodala, da so bili ti podatki podlaga za več kot 60 znanstvenih člankov. Podatke dopolnjujejo z drugimi zemeljskimi in vesoljskimi planetarnimi programi. Raziskovalci upajo, da bo zbirko povečal vesoljski teleskop Jamesa Webba, ki ima z infrardečim opazovalnim spektrom možnost vpogleda globlje v atmosfero.