Informacijski velikani proti Evropi

V začetku tedna so reporterji iz Silicijeve doline poročali, da so pri Applu naposled odobrili različico spletne igričarske trgovine epic game store za sistem ios oziroma telefone iphone. Ukrep je sicer omejen na evropski trg, a je v splošnem še nedolgo tega veljal za nekaj nepojmljivega.

Apple in igričarski velikan Epic Games sta se pred tremi leti zapletla v enega najodmevnejših pravnih sporov v informacijski industriji v zadnjem času. Vrtel se je okoli zapovedi, ki so jih v Cupertinu oblikovali za delovanje svojega programskega ekosistema na telefonih iphone, oziroma zahtev, ki jih morajo upoštevati snovalci aplikacij, če želijo svoje izdelke videti v trgovini app store. Med drugim Apple zapoveduje rabo svojega plačilnega kanala, pri čemer pobira 30-odstotno dajatev. V Epicu so se temu uprli tako, da so v igri fortnite uporniško uvedli lasten način plačevanja; Apple je igro posledično vrgel s svoje platforme in spor se je preselil v sodne dvorane. Jeseni leta 2021 ga je pretežno dobil Apple in zdelo se je, da Epica na iphonih dolgo ne bo.

Toda Evropska unija je nato sprejela dve ključni uredbi za zaščito potrošnikov na spletu, DMA in DSA. Prva od skrbnikov internetnih platform zahteva omogočanje alternativnih načinov plačevanja, zato so bili v Cupertinu prisiljeni popustiti pri svojih pogojih, vsaj ko gre za evropski trg. To pa je enako, kot če bi ugodili marsikateri od zahtev, ki jih je v odmevnem procesu imel Epic. Sredi februarja smo tako videli reaktivacijo Epicovega razvojnega računa na iosu, kakršnega podjetja potrebujejo za lansiranje in vzdrževanje aplikacij na platformi in ki ga je Epic izgubil pred štirimi leti. Po zadnji novici sodeč nas od iphonove različice Epicove spletne trgovine, ki sicer obratuje na računalnikih, tudi ne loči več dosti. In razlog je samo en: Apple je v to prisilila Unija.