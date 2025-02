Inženirska akademija Slovenije podelila priznanje Delovi novinarki

Inženirska akademija Slovenije (IAS) je na skupščini podelila priznanje novinarju oz. novinarki, ki je v preteklem letu najbolj kakovostno promovirala inženirstvo in znanost v medijih. Prejela ga je novinarka in urednica rubrike Znanost v časniku Delo Saša Senica.

Na skupščini so ustanovili Mlado Inženirsko akademijo Slovenije, ki bo z delovanjem pričela že letos, da bi v akademijo vključili čim več mlajših inženirk in inženirjev, sprejeli so tudi program dela in izvolili nove izredne, redne, dopisne in častne člane IAS.

Za nove izredne člane Inženirske akademije Slovenije so bili na skupščini izvoljeni prof. dr. Janko Drnovšek, prof. dr. Edvard Govekar, dr. Jure Knez, prof. dr. Blaž Likozar, dr. Jožica Rejec, prof. dr. Božidar Šarler in prof. dr. Iztok Tiselj. Za redna člana sta bila izvoljena prof. dr. Robert Dominko in Janez Novak. Za nove dopisne/tuje člane so bili izvoljeni prof. dr. Vladimir Andročec, prof. dr. Angus Simpson in prof. dr. Zlatko Sitar.

Inženirska akademija Slovenije je izvolila tudi štiri nove častne člane. To so postali Puhov nagrajenec za življenjsko delo Igor Akrapovič, Nobelov nagrajenec prof. dr. Jean-Marie Lehn, prof. dr. Marija Strojnik Scholl in prof. dr. Andrej Šali.

V akademiji si prizadevajo izboljšati načine izobraževanja in usposabljanja inženirjev in s svetovanjem politiki prispevati k temu, kako iz inženirske odličnosti ustvariti dodano vrednost. Skupaj s SAZU so vladi predlagali vpeljavo znanstvenega svetovanja (Scientific Advice Mechanism - SAM), ki bo omogočal načrtovanje projektov/analiz/dolgoročnih ciljev na osnovi znanstvenih dejstev.