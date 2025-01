Kako izslediti oddaljeno radijsko eksplozijo

V nadaljevanju preberite:

Prvi hitri radijski izbruh so astronomi detektirali leta 2007. V naslednjih letih so jih našli še nekaj; ne veliko, ampak dovolj, da so se izbruhi povzpeli od ekscentričnih redkosti do samostojnega področja astronomije, s katerim se je začelo ukvarjati vse več znanstvenikov. O teh dogodkih se dolgo ni vedelo veliko. Med opazovanji neba so radijski teleskopi včasih na navidezno povsem naključnih delih neba zaznali vsega nekaj tisočink sekunde trajajoč signal. Če bi bil njihov vir zelo oddaljen, so razmišljali znanstveniki, bi šlo za dogodke, pri katerih se sprosti ogromna količina energije. Torej za zelo zanimiv in edinstven pojav v vesolju.