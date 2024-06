Kako so rešili težave ostarelega Hubbla

Vesoljski teleskop Hubble se stara in kvari. Od šestih žiroskopov, ki skrbijo, da je v pravilnem in mirnem položaju za opazovanje, so mu v zadnjih letih ostali trije. In eden izmed teh je v zadnjega pol leta povzročil toliko težav, da je teleskop večkrat prenehal z opazovanji, od 24. maja je v varnem načinu delovanja. Strokovnjaki so staknili glave in odločili, da bo od zdaj deloval le z enim žiroskopom, drugi bo za rezervo.

To bo sicer omejilo njegovo okretnost – trajalo bo dlje, da ga bodo usmerili na nove objekte, prav tako ne bo mogel slediti premikajočim se bližnjim nebesnim telesom, denimo Luni, Veneri in asteroidom – toda kot so poudarili pri Nasi, to pomeni, da bo priljubljeni vesoljski teleskop še dolgo obratoval. »Sam tega ne vidim kot veliko omejitev njegove zmožnosti zbiranja znanstvenih podatkov,« je dejal Mark Clampin, direktor oddelka za astrofiziko pri Nasi.

Žiroskopi merijo hitrost obračanja teleskopa in so del sistema, ki določa in nadzoruje smer, v katero je obrnjeno vesoljsko »oko«. V zadnjega pol leta je okvarjeni žiroskop vse pogosteje odčitaval napačne meritve, tako so ga večkrat ponastavili, a težava ni izginila. Hubbla so izstrelili aprila 1990, v času raketoplanov so na njem opravili pet servisov, popravili so zrcalo, nadgradili kamere, pri zadnjem servisu leta 2009 so astronavti, ki so poleteli z raketoplanom Atlantis, med drugim zamenjali vseh šest žiroskopov. V naslednjih 15 letih so trije prenehali delovati, od preostalih je eden zdaj tudi nezanesljiv, tako ima Hubble dva dobra instrumenta: prvi je nabral skupno 142.000 obratovalnih ur, drugi pa 90.000, oba, čeprav sta močno presegla predvidenih 50.000 obratovalnih ur, delujeta brez težav. Hubble bo po novem uporabljal le enega, posledično bo izgubil 12 odstotkov opazovalnega časa. Kot je poudaril Patrick Crouse, projektni vodja pri teleskopu, je kar 70 odstotkov možnosti, da bo na tak način deloval vsaj do leta 2035.

Ideja o delovanju z enim žiroskopom ni nova. Kot so pojasnili, so že pred 20 leti razvili metodo, kako bi Hubble deloval z manj kot tremi delujočimi žiroskopi. In v preteklosti je bila ta metoda že v uporabi – med letoma 2005 in 2009 je deloval z dvema žiroskopoma, kratek čas leta 2008 pa samo z enim, so pojasnili pri Nasi.

Poleg staranja opreme na Hubble, ki je velik kot avtobus, vplivajo tudi gravitacijske sile, ki ga vse bolj vlečejo k atmosferi. Teleskop je deloval v tirnici med 615 in 530 kilometrov nad Zemljo, letos naj bi se ta višina spustila pod 500 kilometrov, vendar ga do sredine prihodnjega desetletja zagotovo ne bo potegnilo v ozračje, je poudaril Clampin.

Zasebna servisna odprava – ne, hvala

V minulih letih je vzniknil predlog, da bi zasebna odprava odpotovala do Hubbla, ga popravila in dvignila višje. Septembra 2022 je Nasa podpisala pogodbo s Spacexom, da preverijo upravičenost odprave z dragonom za prevoz posadke. Odpravo je bil pripravljen sofinancirati Jared Isaacman, milijarder, ki je vodil prvo povsem komercialno zasebno odpravo v orbito okoli Zemlje s Spacexovim dragonom.

Hubble deluje že več kot 34 let. FOTO: Nasa/Reuters

»Po preučitvi trenutnih komercialnih zmogljivosti je naše trenutno stališče, da za zdaj ne bomo nadaljevali z uresničitvijo te ideje,« je na tiskovni konferenci dejal Clampin. Pojasnil je, da so v študiji izvedljivosti predloga preučili vprašanja in izzive, med drugim, ali bi namestili žiroskope na zunanjost teleskopa, vendar je šlo le za konceptne ideje, prav tako so ugotovili, da bi lahko pri servisni odpravi nastale poškodbe, zaradi katerih bi Hubble povsem prenehal delovati. Kot primer takšnega tveganja je Clampin navedel, da bi Hubblovo zrcalo lahko poškodovali dragonovi izpušni plini.

Kakorkoli, da bo Hubble deloval še dolgo, si vsekakor želimo vsi, saj je poskrbel za vrhunska znanstvena odkritja in osupljive posnetke našega vesolja. Z najnovejšim in še (bistveno) zmogljivejšim vesoljskim teleskopom Jamesa Webba sta fantastičen duo, Hubble vesolje opazuje v vidnem spektru svetlobe, Webb v infrardečem. Rezultati pa prinašajo nove vpoglede v skrivnosti vsega, kar nas obdaja.