Kam se je skril naslednik interneta?

V začetku oktobra je Tim Sweeney, direktor igričarskega giganta Epic Games, na konferenci Unreal Fest v Seattlu razgrnil sveže načrte podjetja. Množico najav je zaznamovalo predvsem načelo razvoja tehnologij, ki bodo nekoč lahko podlaga metaverzuma.

Tega izraza že lep čas nismo slišali – če smo iskreni, ga je mogoče v zadnjih letih opaziti res zgolj še med Epicovimi strateškimi najavami. To je v precejšnjem nasprotju z jesenjo 2021, ko so tiskovne konference skorajda vseh tehnoloških velikanov in celo številni članki v vidnih ameriških gospodarskih revijah pokali od napovedi o skorajšnji eksploziji vsepovezanega virtualnega okolja, v katero da bomo uporabniki množično bežali tako ob delu kot v prostem času.