Leon Cizelj izbran za novega direktorja IJS

Upravni odbor Instituta Jožef Stefan (IJS) je za novega direktorja inštituta imenoval Leona Cizlja. Vodenje največje znanstvenoraziskovalne ustanove v Sloveniji bo prevzel predvidoma v začetku decembra, ko se izteče mandat aktualnemu direktorju Boštjanu Zalarju.

Leon Cizelj je trenutno vodja odseka za reaktorsko tehniko na IJS ter profesor na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Poleg njega in Zalarja sta se za vodenje inštituta potegovala tudi Špela Stres in Žiga Gosar, so pojasnili v IJS.

Cizelj je v izjavi povedal, da mu je v čast in veselje sodelovati s kolektivom 1300 znanstvenikov, ki so tako doma kot po svetu znani po odličnem delu. Med svojimi prioritetami je naštel krepitev poslovnih procesov in tehnologije inštituta.

Zalar je položaj direktorja IJS nastopil 1. decembra 2020, pred njim je od leta 2005 inštitut vodil Jadran Lenarčič.