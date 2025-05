Leon Cizelj: Eden od ciljev je doseči večji vpliv znanosti pri odločitvah države

V nadaljevanju preberite:

Prof. dr. Leon Cizelj bo letos prevzel vodenje največje znanstvenoraziskovalne ustanove v Sloveniji. Trenutno je vodja odseka za reaktorsko tehniko na Institutu Jožef Stefan (IJS) ter profesor na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. V intervjuju smo se pogovarjali o viziji in ciljih IJS, financiranju znanosti, njenem ugledu in vplivu, kot strokovnjak za (jedrsko) energijo pa je spregovoril tudi o zelenem prehodu in spremenjenih geopolitičnih razmerah.

»Cilj doseči razogljičenje brez jedrske energije praktično ni dosegljiv, seveda ob predpostavki, da želimo ohraniti približno enako kvaliteto življenja ali jo morda celo nekoliko izboljšati. Jedrska energija je še danes v Evropi, potem ko so Nemci praktično vse svoje elektrarne zaprli, še vedno največji posamični vir brezogljične elektrike. In tudi daleč najbolj stabilna je. Ne predstavljam si, kako bi to šlo brez jedrske energije.«