Medzvezdni prišlek je starejši od osončja

Medzvezdni obiskovalec 3I/Atlas je morda najstarejši komet, ki ga je opazovalo človeštvo. Nebesno telo, ki so ga odkrili v začetku meseca, je zanimivo že zato, ker je šele tretji zaznani objekt, ki izvira izven osončja. Prvi medzvezdni obiskovalec je bil 'Oumuamua, ki so ga odkrili leta 2017, leta 2019 so zaznali še komet Borisov. Vendar kaže, da gre za izjemno telo.

Teh nebesnih teles, ki jih v naše osončje zanese od »drugod«, je verjetno kar nekaj, vendar gre za manjša nebesna telesa, ki se hitro premikajo, in se tako brez težav izmuznejo človeški tehnologiji za opazovanje vesolja. 3I/Atlas so prvič opazili v podatkih sistema za opazovanje morebitnih nevarnih asteroidov Atlas, nato pa so seveda nemudoma v njegovo smer usmerili večje število teleskopov in zdaj kaže, da bi bil lahko komet kar tri milijarde let starejši od našega sončnega sistema, ki je star 4,5 milijarde let.

Trenutno je komet viden le z zelo velikimi teleskopi, saj je oddaljen približno toliko kot Jupiter od Zemlje. Da gre za komet, ocenjujejo zato, ker za seboj pušča meglico, ki je značilna za komete, ki so sestavljeni iz kamenja in ledu – ko se približujejo Soncu, začne let sublimirati, na asteroidih ledu večinoma ni. Opazovanja so že pokazala, da se 3I/Atlas obnaša kot komet, kaže tudi, da je kamen precej večji od prejšnjih zaznanih medzvezdnih nebesnih teles.

Raziskovalec z Univerze v Oxfordu Matthew Hopkins meni, da je komet star kar sedem milijard let. »Vsi kometi, na primere Halleyjev, so nastali istočasno kot vse ostalo v osončju, torej so stari 4,5 milijarde let. Medzvezdni obiskovalci pa so lahko seveda veliko starejši in naša metoda kaže, da bi lahko bil 3I/Atlas najstarejši komet, ki smo ga kdajkoli videli,« je pojasnil za portal space.com.

Po ugotovitvah raziskovalcev obiskovalec prihaja iz povsem drugega dela Galaksije. Glede na njegovo pot so astronomi z Oxforda izračunali, da izvira iz »debelega diska« zvezd, v katerem so nekatere najstarejše zvezde v galaksiji, ki so nad in pod območjem galaktičnega diska, kjer je Sonce in večina ostalih zvezd. Ekipa meni, da se je komet oblikoval ob zelo stari zvezdi in da je bogat z vodnim ledom. Če to drži, se bo za 3I/Atlasom vlekel daljši rep, ko se bo približeval Soncu.

Model, s katerim so raziskovali izvor medzvezdnega kometa, je Hopkins razvil za svoj doktorat, ki ga je zagovarjal le teden dni pred odkritjem Atlasa. »Načrtoval sem mirno sredo, a me je zbudilo sporočilo o 3I. To je bila fantastična priložnost, da lahko preskusimo model,« je za space.com dejal Hopkins.

Konec leta bo 3I/Atlas najverjetneje viden tudi z amaterskimi teleskopi.