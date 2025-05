Nadgrajena aplikacija Delo: podpiramo tudi to novo, sodobno platformo

V medijski hiši Delo smo nadgradili aplikaciji Delo in Slovenske novice. Vsi, ki radi poslušate podkaste, se boste najbolj razveselili nove platforme, ki smo jo osvojili med prvimi v Sloveniji.

Za kaj gre? Aplikaciji Dela in Slovenskih novic sta po novem integrirani v avtomobilska sistema Apple Carplay in Android Auto, ki sta na voljo za večino novejših modelov avtomobilov. To pomeni, da boste na zaslonu vašega infotainment sistema med vožnjo lahko dostopali do vsebin naše aplikacije. Kakopak morajo takrat vaše oči biti usmerjene na cesto, zato ne pričakujte prebiranja novic ali gledanja videoposnetkov. Boste pa lahko enostavno poslušali naše podkaste, ki smo jih objavili že več kot 500!

Največ sprememb je pod pokrovom aplikacije. Temeljito smo posodobili uporabljano tehnologijo, tako da je po novem raba aplikacije še hitrejša, stabilnejša in enostavnejša.

Kako aktivirati Carplay oziroma Android Auto?

Najprej preverite, da imate na vašem telefonu nameščeno najnovejšo različico aplikacij Delo oziroma Slovenske novice. Če ju nimate, ju poiščite za androide v Google Play Delo | Slovenske novice oziroma za iPhone in iPade v iOS Appstore: Delo | Slovenske novice. Pri novejših sistemih v vozilih, ki podpirajo brezžično povezavo, je dovolj, da preko bluetootha prvič povežete vaš telefon z avtomobilom in nato v meniju infotainment sistema vašega vozila poiščete opciji Carplay (za telefone Apple) ali Android Auto (za telefone s sistemom android). Samodejno boste na zaslonu vašega vozila zagledali ikonici DELO oziroma SLOVENSKE NOVICE. Ko ju izberete, boste dobili seznam najnovejših podkastov ter vseh podkast rubrik, ki jih lahko zgolj s pritiskom tipke oz. na zaslonu na dotik aktivirate ali ustavite.

Če vaše vozilo zahteva žično povezavo med telefonom in infotainment sistemom za delovanje Carplayja in Android Auta, z USB kablom povežite telefon in avto ter sledite zadnji točki.

Aplikaciji Delo in Slovenske novice se po novem integrirata z vašim vozilom. FOTO: Delo

Vaša naročnina je samo vaša

Z najnovejšo različico aplikacije smo uvedli tudi beleženje naprav, ki uporabljajo vaše uporabniško ime in geslo. Tako boste imeli ves čas pregled nad tem, ali so vaši naročniški podatki varni in v uporabi zgolj pri vas. Brez omejitev lahko eno naročnino vežete na tri pametne naprave. Ko se boste prijavili s četrto (npr. ko zamenjate vaš telefon, tablico in še eno napravo), boste znotraj aplikacije lahko preprosto odstranili stare naprave in aktivirali nove.

Če potrebujete hkratni dostop na več kot treh napravah, nam pišite: narocnine@delo.si oziroma nas pokličite na brezplačno telefonsko številko: 080 11 99 ali 01 4737 600 in poiskali bomo rešitev, ki vam bo ustrezala.

Spomnimo, v naši aplikaciji lahko dostopate do vseh vsebin in storitev medijske hiše Delo

Delo kot osrednji in najbolj bran dnevnoinformativni časopis že več kot 65 let sooblikuje slovenski javni prostor. S številnimi vsebinskimi sklopi, ki jih ustvarjajo kakovostni, verodostojni, profesionalni in odgovorni novinarji, spremlja, osvetljuje, pojasnjuje in komentira najširše politično, gospodarsko, športno in družbeno dogajanje.

Z aplikacijo za tablice in mobilne telefone boste do vsebin in prilog časopisa Delo dostopali pred vsemi drugimi: jutrišnja številka vam bo na voljo že večer pred izidom, od 22. ure naprej.

Naša aplikacija naravno prepleta kakovostne vsebine iz tiskanih edicij in obogatene, digitalne vsebine, ki jih objavljamo v živo. Izboljšali smo uporabniško izkušnjo, v ospredje postavili aktualne informacije, popestrili smo avdiovizualno ponudbo s prepoznavnimi podkasti Moč politike, Od srede do srede, Sovoznik, VAR, Supermoč in drugimi.

Dnevno prinašamo interaktivne enigmatske vsebine: zdaj lahko v aplikaciji rešujete spletno križanko in sudoku. Omogočamo številne prilagoditve pri branju vsebin, tudi za uporabnike s posebnimi potrebami. Za prilagoditev uporabniške izkušnje so vam na voljo ročno povečevanje velikosti pisave, pretvorba pisane besede v govor, optimizacija za dislektike in prilagoditev barvne sheme za lažje branje.

Branje digitalizirane različice edicije Delo je omogočeno na dva načina: v priljubljeni obliki listanja časopisnih strani ali z možnostjo prilagojenega pregleda posameznega članka, pri katerem si lahko nastavite velikost pisave za nemoteno branje na manjših zaslonih in kontrast, članek pa vam lahko prebere tudi naš Govorec. Članke, posamezne strani ali celotne edicije si lahko shranite v zaznamke ali prenesete na napravo za branje tudi v trenutkih, ko boste brez povezave.

Napreden iskalnik omogoča iskanje po ključnih besedah, imenih oz. pojmih tako v tiskanih kot spletnih edicijah. Razširili smo še arhiv časopisnih edicij Dela, ki je zdaj na voljo od leta 2010 naprej.

Za pomoč, nasvete in predloge glede naše aplikacije se lahko obrnete na naš oddelek za pomoč uporabnikom.