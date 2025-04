Najdražji fosil dinozavra, vreden 40 milijonov evrov

Ameriški prirodoslovni muzej v neposredni bližini Centralnega parka v New Yorku je eden največjih in najbolj znanih tovrstnih muzejev na svetu, zato je skorajda nujen postanek ob obisku mesta. Zbirke muzeja, ustanovljenega leta 1869, vsebujejo 32 milijonov primerkov rastlin, živali, gliv, fosilov, mineralov, kamnin, meteoritov, človeških ostankov in kulturnih artefaktov, pa tudi specializirane zbirke zamrznjenih tkiv ter genomske in astrofizikalne podatke. Od konca lanskega leta je v muzeju na ogled najdražji fosil dinozavra z imenom Apex.

Apex FOTO: Saša Senica

Fosil 150 milijonov let starega odraslega stegozavra velja za enega najpopolnejših doslej najdenih primerkov rastlinojedega dinozavra, saj je ohranjenega skoraj 80 odstotkov okostja: našli so kar 254 kosti, med njimi številne oklepne plošče na hrbtu, od skupno 319, kolikor naj bi jih imela odrasla žival. Manjkajoče dele so zapolnili s 3D-natisnjenimi ali izklesanimi sestavnimi deli. Stegozavri so živeli na ozemlju Severne Amerike in Evrope, ko sta bili še del superkontinenta Lavrazija.

Okostje je pred dvema letoma odkril paleontolog Jason Cooper v Morrisonu v Koloradu, kraju, ki je znano nahajališče fosilov. Lani so Apexa dali na dražbo, zanj se je potegovalo sedem kupcev, na koncu je zmagal milijarder Kenneth Griffin, ustanovitelj in izvršni direktor hedge sklada Citadel, in zanj odštel rekordnih 40,8 milijona evrov.

Griffin je dragoceno okostje za štiri leta posodil muzeju, da si ga lahko ogledajo trume obiskovalcev in dodobra raziščejo tamkajšnji raziskovalci. Poleg tega je podprl triletno podoktorsko raziskavo, v kateri bodo natančneje preučili rast in razvoj okostja, raziskovalci bodo med drugim po CT-skeniranju izdelali tridimenzionalne digitalne modele kosti za analizo notranjih struktur, za raziskavo bodo uporabili tudi vse preostale podatke iz muzejskih zbirk in drugih podobnih ustanov.

Raziskovalci upajo, da bo novi fosil pomagal odgovoriti na vprašanja o biologiji ikoničnega dinozavra. Paleontologi menijo, da je daljše bodice na repu uporabljal za obrambo pred plenilci, še vedno pa ne razumejo funkcije najbolj izrazite značilnosti tega rastlinojeda, in sicer vrste plošč vzdolž hrbtenice. Od prvega odkritja stegozavra v 19. stoletju do danes to ostaja uganka: predlagane rešitve segajo od uravnavanja telesne temperature, okraskov za šopirjenje med parjenjem do pripomočka za samoobrambo.

Apex je sicer visok tri metre in pol in dolg 8,2 metra. Je največji odkriti primerek do zdaj, za kakšno tretjino je okostje večje od preostalih najdenih. Da je dinozaver dočakal pozno starost, je za raziskovalce še posebej veliko vredno, saj bodo tako lahko preučili stopnjo rasti skozi celotno življenjsko dobo. Predvidevajo, da je umrl naravne smrti, ker na fosilu ni vidnih plenilskih sledi. Le na lopatici ima vbodno brazgotino, v katero pa je vdelan delček kosti z njegovega lastnega repa. Menijo, da si je rano prizadejal sam, morda med počitkom, ko se je zvil v klobčič.

Vse več fosilov na dražbi

Fosili dinozavrov so se v zadnjem obdobju večkrat znašli na dražbi, kar ni prav pogodu raziskovalcem, saj se bojijo, da bodo tako odrinjeni od raziskav na pomembnih primerkih. Pred Apexom je za najdražji fosil veljal Stan, fosil tiranozavra rexa, ki so ga leta 2020 na dražbi prodali za nekaj manj kot 30 milijonov evrov. Kupec je bil takrat anonimen, zdaj je jasno, da bo Stan svoje domovanje imel v novem prirodoslovnem muzeju v Abu Dabiju v Združenih arabskih emiratih, ki ga bodo odprli letos.

Apex bo v newyorškem naravoslovnem muzeju na ogled štiri leta, v tem času bodo izdelali odlitek, da ga bodo prikazovali še po koncu izposoje. Zdaj je postavljen v pritličju muzeja, kasneje ga bodo preselili v četrto nadstropje, ki je v celoti posvečeno paleontologiji. Številni razstavljeni fosili so edinstveni in zgodovinski primerki, zbrani v zlati dobi svetovnih odprav muzeja med letoma 1880 in 1930.

T. rex je tudi zaradi popularne kulture, predvsem filmske franšize Jurski park, ena najbolj znanih vrst dinozavrov. FOTO: Saša Senica

Med razstavljenimi dinozavri je tiranozaver rex, ki je sicer sestavljen iz ostankov dveh takšnih dinozavrov, v Montani je primerka v letih 1902 in 1908 odkril eden najbolj znanih ameriških paleontologov in lovcev na fosile Barnum Brown. Osupljiv je pogled na odlitek okostja podvrste rastlinojedega zavropoda. Patagotitan mayorum je tehtal okoli 70 ton, živel pa je v gozdovih današnje Patagonije pred približno 100 do 95 milijoni let, v obdobju pozne krede. Je eden največjih dinozavrov, kar so jih kdaj odkrili. Okostje, visoko šest in dolgo kar 37 metrov, je preveliko za eno dvorano, tako da vrat in glava segata na hodnik.

Dinozavra vrste Patagotitan mayorum so pridobili pred nekaj leti. Takrat je šlo za na novo odkrito vrsto. FOTO: Saša Senica

Poleg dinozavrov so v četrtem nadstropju razstavljeni številni fosili izumrlih sesalcev, od mamutov do sabljezobih mačk. Večina zbranih fosilov tako dinozavrov kot sesalcev je sicer shranjenih v številnih repozitorijih, skritih pred očmi javnosti.