Negotova prihodnost kronistov svetovnega spleta

Internet Archive je daleč največji svetovni projekt ustvarjanja nekakšne prosto dostopne zaščitne kopije interneta. V času napada je tako njegova baza podatkov v storitvi wayback machine vsebovala 913 milijard spletnih strani. Toda cilji organizacije so še veliko bolj širokopotezni: ustvariti digitalno knjižnico s karseda obsežno zbirko kopij knjig, glasbe, videoposnetkov in programja. Tako poleg že omenjenih spletnih strani obsega tudi nekaj čez 42 milijonov izvodov knjig in časopisov, pa 14 milijonov zvočnih in 13 milijonov video posnetkov ter 1,2 milijona programskih aplikacij, od starih iger naprej. Opisani kibernetski napad je pokazal, kakšen bi bil svet brez tega repozitorija, kar je še posebno pomenljiv opomnik v času, ko se nad njim zgrinjajo temni oblaki zaradi tožb glede kršitev pravic intelektualne lastnine.