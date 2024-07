Nocoj izstrelitev nove evropske rakete

Nocoj bodo iz vesoljskega izstrelišča v Kourouju v Francoski Gvajani izstrelili novo evropsko raketo ariane 6. Sprva so izstrelitev napovedali za 20. uro, zdaj pa so objavili, da se bo izstrelitev zamaknila za eno uro. Razlog: pri rutinskih pregledih so zaznali manjšo težavo pri pridobivanju podatkov, kar pa so že rešili. Prenos dogajanja bo mogoče spremljati tudi v živo na naši spletni strani.

»To je velik trenutek za Evropo, saj bo raketa zagotovila naš avtonomni dostop do vesolja in s tem vso znanost, opazovanje Zemlje, tehnološki razvoj in komercialne možnosti. S številnimi funkcijami, ki so povsem nove za ariane 6, bomo lahko v vesolje prepeljali več in dlje, hkrati pa bomo tudi bolj trajnostni, saj bomo zagotovili, da tudi zgornja stopnja rakete ne bo postala vesoljski odpadek,« so pred nocojšnjim krstnim poletom zapisali na spletni strani Evropske vesoljske agencije (Esa).

Ariane 6 FOTO: Jody Amiet/AFP

Raketa ima dve različici, z dvema ali štirimi dodatnimi potisniki​​ – ariane 62 ali ariane 64, močnejša seveda lahko v nizkozemeljsko ali geostacionarno tirnico ponese večji tovor. V geostacionarno orbito (GTO) lahko z ariane 62 izstrelijo 4,5-tonski satelit, z različico 64 težkega 11,5 tone, v nizkozemeljsko tirnico pa satelite s težo 10,3 oziroma 21,6 tone. Za prvo izstrelitev ariane 6 bosta uporabljena dva »busterja«, zmogljivejša različica s štirimi naj bi vzletela sredi prihodnjega leta. Zgornja stopnja rakete je prav tako vsestranska, saj lahko med enim poletom večkrat prižge svoje motorje in tako tovor potisne v katerokoli tirnico. Nato pa se tudi ta stopnja vrne v atmosfero, kjer zgori.

Njena zgornja stopnja, ki je vsestranska, se lahko med enim poletom večkrat ponovno vžge in postavi katero koli vesoljsko plovilo v katero koli orbito – vključno z ozvezdji –, prihrani končno spodbudo, da se vrne in zgori v Zemljinem ozračju. Modularno se bo nenehno prilagajala potrebam prihodnjega vesoljskega sektorja. S krstnim poletom bodo v vesolje spravili več satelitov, vključno z univerzitetnimi mikrosateliti in znanstvenimi poskusi. Prvi komercialni polet rakete je predviden konec leta, v prihodnjih dveh letih pa je načrtovanih še 14 poletov.

Pri razvoju rakete je s svojimi merilnimi sistemi sodelovalo tudi trboveljsko podjetje Dewesoft. Sodelovali so pri testiranju dodatnih potisnikov, sodelujejo tudi pri nocojšnji izstrelitvi. »Z našo merilno opremo sodelujemo pri tem zgodovinskem projektu. Oprema je nameščena na samem izstrelišču, v nadzornem centru pa uporabljajo programsko opremo dewesoftX, ki zajema, dekodira in prikazuje telemetrijske podatke. Izjemno ponosni smo, da lahko sodelujemo pri zgodovinskem Esinem projektu in prispevamo k uspešnosti evropskega vesoljskega programa,« so sporočili iz podjetja.

Kako bo potekala izstrelitev

V prvi fazi leta bo raketa poletela do orbite. To bo omogočil glavni motor osrednje stopnje vulcain 2.1, skupaj s silo dveh dodatnih potisnikov P120C. Faza 1 bo vključevala tudi ločitev glavne stopnje od zgornje stopnje in prvi vžig motorjev vinci na zgornji stopnji, ko bo ponesla tovor v eliptično orbito 300 x 700 kilometrov nad Zemljo.

Krstni polet rakete ariane 6 FOTO: Esa

V drugi fazi poleta bodo preizkusili novo funkcijo rakete, to je vnovični prižig motorjev zgornje stopnje. Motorji bodo spremenili tirnico zgornje stopnje iz eliptične v krožno orbito 580 kilometrov nad površino Zemlje. »Ponovni vžig motorja v ničelni gravitaciji se morda ne sliši zahtevno, a ker gorivo prosto plava v rezervoarjih, ni tako preprosto, kot si mislite,« so poudarili pri Esi in dodali, da pri tem dejanju motorjem pomaga pomožna pogonska enota (APU), ki zagotavlja majhno, a stalno količino potiska, ki povzroči, da se gorivo v rezervoarjih umiri. Prvemu ponovnemu vžigu bosta sledili utirjenje prvih treh satelitov: OOV-Cube, Curium One in Robusta-3A, ter aktiviranje dveh vgrajenih poskusov YPSat in Peregrinus. Nekaj ​​sekund kasneje sledi druga serija satelitov 3Cat-4, ISTSat in GRBBeta, vklopila se bosta še zadnja dva eksperimenta, Sidloc in Parisat, nato sledi še ločitev eksperimentov Curie in replikatorja. Na tej točki bo raketa opravila svoje primarno delo.

V zadnji fazi se bo nato zgornja stopnja še nekoliko dvignila, čez nekaj časa bo znova prižgala svoje motorje in se nadzorovano spustila v atmosfero nad točko Nemo v južnem Pacifiku. S tem so pri Esi zagotovili, da ta del rakete ne bo postal vesoljski odpadek. Nekaj trenutkov kasneje se bosta s krova zgornje stopnje ločili dve kapsuli, ki bosta predvidoma preživeli nadzorovani vstop v atmosfero.