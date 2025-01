Divji zahod kriptovalut

V nadaljevanju preberite:

Osemnajstega januarja, le nekaj dni pred prisego, je Donald Trump z objavo na omrežju truth social lansiral kriptožeton $trump. Tečaj je nemudoma začel naraščati, v dobrem dnevu se je vrednost povečala za desetkrat.

Takrat je bil posamezen kovanec vreden nekaj čez 70 dolarjev, kar je ob dvesto milijonih sproščenih kovancev v prvem valu pomenilo skupno teoretično vrednost kriptovalute okoli 14 milijard dolarjev. Nekateri komentatorji so zato hiteli te zneske prištevati k Trumpovemu premoženju, kar pa ni umestno. To ni denar, ki bi bil Trumpu neposredno dosegljiv, saj ga je zmotno razumeti kot nekaj, kar lahko proda. Gotovo pa je dosti zaslužil že s samo prodajo žetonov, a je spričo motnega lastništva akterjev, ki za projektom stojijo, težko oceniti, koliko. Uradno nad zadevo bedita podjetji CIC Digital LLC in Fight Fight Fight LLC, in že če so vse omenjene kovance prodali po začetni ceni sedem dolarjev, so tako pridobili skoraj poldrugo miljardo. Koliko je šlo v Trumpov žep, ne vemo. Prav tako ne, ali ima v sedanji količini žetonov nemara še kakšen vložek.