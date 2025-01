Slovenija postala polnopravna članica Evropske vesoljske agencije

Slovenija je z današnjim dnem postala polnopravna članica Evropske vesoljske agencije (Esa). Gre za pomemben korak, saj moderna civilizacija temelji na vesoljskih tehnologijah. Po podatkih Svetovnega gospodarskega foruma bo vesoljsko gospodarstvo do leta 2035 vredno 1,7 bilijona evrov. Vesoljska industrija se bliskovito spreminja, v njej je vse več zasebnih podjetij. Slovenski vesoljski sektor ni velik, a na nekaterih nišnih področjih naša podjetja in organizacije ponujajo najboljše. Članstvo nam prinaša glasovalne pravice, možnost sodelovanja v novih programih ter več možnosti za razvoj in mednarodno sodelovanje. Vse to odpira nove priložnosti za podjetja, inštitute in univerze.

Lani je bila vesoljska industrija vredna 604 milijarde evrov, po­vprečna letna stopnja rasti sektorja naj bi znašala 9 odstotkov. Ključne gonilne sile te rasti so po pričakovanjih komunikacijski in navigacijski sistemi ter storitve opazovanja Zemlje. Vesolje je vse pomembnejše tudi v obrambno-varnostnem sektorju.

Razvoj vesoljskih tehnologij prinaša koristi tudi v vsakdanjem življenju, saj ponujene rešitve in znanje uporabijo tudi na drugih področjih, kot so zdravstvo, transport, energetika in varnost. Še kako bomo potrebovali to znanje, da se bomo uspešno spoprijeli z največjimi izzivi. Ne nazadnje: raziskovanje vesolja je vir navdiha in čudenja, še vedno iščejo odgovore na temeljna vprašanja o nas in vsem, kar nas obdaja: kako vesolje sploh deluje, ali obstaja življenje tudi drugod, kako edinstven je naš planet?

Polnopravno članstvo v Esi po mnenju državnega sekretarja na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevža Frangeža prinaša številne priložnosti za rast slovenskega vesoljskega sektorja in razvoj tehnoloških inovacij. »Naša vizija je ne le razvijati tehnologijo, ki bo uporabna v vesolju, temveč vlagati v to, da iz vesoljskih inovacij nastane tudi vrsta civilnih aplikacij, ki bodo izboljševale življenje na Zemlji,« je dejal.

Po mnenju vodje Slovenske vesoljske pisarne Tanje Permozer pridobitev statusa polnopravne članice Ese za Slovenijo predstavlja pomembno priznanje, saj se država s tem uvršča v vesoljsko elito, prinaša pa ji tudi številne strateške in gospodarske prednosti. Omogoča ji enakopravno sodelovanje pri odločanju o vseh ključnih odločitev v Esi, krepitev mednarodnega sodelovanja in prepoznavnosti Slovenije v vesoljskem sektorju, dostop do novih programov, ki krepijo raziskave, razvoj in komercializacijo tehnologij, možnost večjega geografskega povračila sredstev v obliki projektov za slovenska podjetja, prispevek k trajnostnemu razvoju in digitalizaciji ter ustvarjanje novih delovnih mest.

Po njenih besedah se odpira tudi pot za ustanovitev slovenske vesoljske agencije. Slovenski vesoljski sektor za nacionalno vesoljsko agencijo ta trenutek še ni dovolj zrel, ocenjuje. Nadeja se, da bi jo lahko dobili v roku pet let.

Polnopravno članstvo bomo v Sloveniji obeležili s slovesnostjo 10. januarja v Centru Noordung v Vitanju. Istega dne bo v Rimskih toplicah potekal vrh med Slovenijo in Eso, osredotočen na nove priložnosti, ki jih članstvo prinaša slovenskemu vesoljskemu sektorju.