Spirulina, superživilo s slovenskih kmetij

Spirulina je prehransko dopolnilo, bogato z beljakovinami, vitamini in minerali, vendar je večina izdelkov na evropskem trgu, tudi tisti z oznako Narejeno v EU, trenutno iz Kitajske. Gojenje te mikroalge na slovenskih kmetijah je lahko nova dopolnilna dejavnost, ki kmetom omogoča dodaten prihodek, kupcem pa zagotavlja kakovostno in svežo spirulino, so prepričani v projektu Evropskega partnerstva za inovacije (EIP) Modrozelena.

»V Evropi jemo azijske alge, to bi radi spremenili. Pridelali bi lahko vsaj polovico porabljene biomase alg,« je poudaril Robert Reinhardt, lastnik in ustanovitelj podjetja Algen, ki je eden od desetih partnerjev v projektu, in pionir v gojenju mikroalg pri nas. »Spirulina je najenostavnejša alga za gojenje. Trg za izdelke iz nje že obstaja, zato jo vidimo kot prvi korak v algne tehnologije in dobro izkušnjo za druge algne produkte,« je dodal.

Namen pravkar končanega dveletnega projekta je bil dejavnost gojenja spiruline vpeljati v Slovenijo ter jo hkrati približati morebitnim slovenskim pridelovalcem. Projektni člani so pripravili tehnološka navodila o pridelavi in osnutek standarda pridelane spiruline ter tudi izdelke z njo, ki jih pridelovalci lahko prodajo na lokalnem trgu. »Gojenje alg je primerna dejavnost za manjše slovenske kmetije, saj na majhni površini omogoča visoko tržno vrednost,« je poudaril Borut Lazar iz Algena.