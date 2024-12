Trajnostna prihodnost umetne inteligence

V zadnjih dveh letih smo bili priča hitremu napredku na področju umetne inteligence. Kako bi opisali vpliv umetne inteligence na poslovanje in infrastrukturo?

Umetna inteligenca je v zelo kratkem času doživela neverjetno rast. Kar se je nekoč zdelo kot znanstvena fantastika, zdaj postaja resničnost. Na milijone ljudi dnevno uporablja umetno inteligenco, vendar njena uporaba daleč presega potrošniški sektor. UI ima ključno vlogo v znanosti, medicini in na številnih drugih področjih. Zaradi te hitre rasti UI postavlja velike zahteve za infrastrukturo, zlasti za podatkovne centre, ki podpirajo njeno delovanje. Pričakovanja in zahteve so ogromne, kar pomeni, da se morajo zmogljivosti podatkovnih centrov in dostop do energije nenehno povečevati, da bi podprli to tehnologijo.

Za umetno inteligenco so potrebna znatna sredstva. Kakšni so izzivi, povezani z energetskimi potrebami in trajnostjo infrastrukture umetne inteligence?

Ker umetna inteligenca zahteva vedno več virov, se povečuje tudi povpraševanje po energiji. Mednarodna agencija za energijo ocenjuje, da bodo UI, podatkovni centri in kriptovalute leta 2025 zahtevali skoraj 2 % svetovne porabe energije. Ta delež naj bi se do leta 2026 podvojil. Zato se postavlja ključno vprašanje – kako lahko zagotovimo, da ta rast ne bo ogrozila naše okoljske trajnosti? Podjetja morajo sprejeti pristop krožnega gospodarstva in se osredotočiti na trajnostne prakse. Na primer, tehnologije, kot je tekočinsko hlajenje, bodo postale bistvene za zmanjšanje porabe vode in energije v podatkovnih centrih. Prav tako je treba zagotoviti, da se bodo podatkovni centri vse bolj opirali na obnovljive vire energije.

Omenili ste tehnologije, kot je tekočinsko hlajenje. Ali lahko pojasnite, zakaj so te tehnologije pomembne za prihodnost podatkovnih centrov?

FFOTO: Schneider Electric

Gostota strežnikov v podatkovnih centrih se povečuje, kar povzroča več toplote in zahteva učinkovitejše metode hlajenja. Tradicionalni hladilni sistemi morda ne bodo ustrezali prihodnjim potrebam. Študije so pokazale, da srednje velik podatkovni center za hlajenje porabi toliko vode kot tri povprečne bolnišnice, kar je velik izziv. Tehnologije, kot je tekočinsko hlajenje, omogočajo učinkovitejše upravljanje toplote, kar zmanjšuje potrebo po velikih količinah vode in energije. To je ključni korak k trajnostni prihodnosti umetne inteligence in podatkovnih centrov.

Poleg tehnologije ste omenili tudi pomen privabljanja novih talentov. Zakaj so ljudje bistveni za to industrijo?

Tehnologija je seveda ključnega pomena, vendar ne smemo pozabiti, da je enako pomemben tudi človeški dejavnik. Da bi v celoti izkoristili potencial umetne inteligence in podatkovnih centrov, potrebujemo nadarjene ljudi z različnimi znanji. To vključuje strokovnjake za energijo, inženirje za hlajenje, strokovnjake za strojno učenje in številne druge. Trenutno v podatkovni industriji resno primanjkuje kadrov, kar lahko upočasni rast in inovacije. Zato se mora industrija nujno osredotočiti na privabljanje in usposabljanje novih strokovnjakov.

S katerimi konkretnimi ukrepi lahko podjetja privabijo nove talente v podatkovno industrijo?

Podjetja bi morala vzpostaviti partnerstva z univerzami in poklicnimi šolami, da bi spodbudila zanimanje študentov za poklice v podatkovnih centrih. Ponudba praktičnih izkušenj in specializiranih programov usposabljanja je bistvenega pomena za razvoj kakovostnih talentov. Poleg tega lahko sodelovanje z drugimi tehnološkimi podjetji v skupnih programih usposabljanja in delitve talentov pripomore k privabljanju in ohranjanju zaposlenih. Tudi vlade bi morale priznati pomen podatkovnih centrov za gospodarstvo in podpirati pobude, ki omogočajo prekvalifikacijo in izpopolnjevanje delovne sile.

Zdi se, da je tudi raznolikost pomembna tema v tej panogi. Ali lahko to podrobneje pojasnite?

Raznolikost delovne sile ni le etično vprašanje, temveč tudi poslovna prednost. Študije kažejo, da so raznolike ekipe uspešnejše, hitreje pritegnejo talente in so bolj zadovoljne. V podatkovni industriji in na splošno v tehnološkem sektorju je raznolikosti premalo. Le 8 % zaposlenih v podatkovnih centrih je žensk, kar je manj od zastopanosti žensk v panogah, kot sta rudarstvo in gradbeništvo. Prizadevati si je treba, da bi na tehnične in inženirske položaje pritegnili več žensk in pripadnikov manjšin, saj različni pogledi spodbujajo inovacije in izboljšujejo rešitve, ki so potrebne v tej panogi.

Kateri so po vašem mnenju največji izzivi za prihodnost umetne inteligence in podatkovnih centrov?

Največji izzivi bodo uravnoteženje rasti in trajnosti. Umetna inteligenca bo še naprej spodbujala velike potrebe po energiji in infrastrukturi, vendar moramo zagotoviti, da to ne bo škodovalo okolju. Za doseganje trajnosti bodo potrebne nove tehnologije in usposobljeni ljudje, ki jih bodo znali izvajati. Zato je ključnega pomena, da se industrija osredotoči na izobraževanje, usposabljanje in privabljanje novih talentov, pa tudi na zagotavljanje raznolikosti delovne sile.

