V Mariboru položili temeljni kamen za superračunalnik

V Mariboru so položili temeljni kamen za podatkovni center Arnes Maribor, v katerem bo imel v prihodnjih letih domovanje novi superračunalnik s tovarno umetne inteligence. Arnes bo podatkovni center postavil ob poslovni zgradbi Dravskih elektrarn Maribor (DEM) in v bližini hidroelektrarne Mariborski otok. Vrednost del je 18,1 milijona evrov, izvajalec del je družba NTR Inženiring s partnerjema Advant in Energovat, rok izvedbe pa je 31. julij 2026.

»Na tem mestu se združujejo superračunalniška zmogljivost, tovarna umetne inteligence in trajnostna komponenta,« je poudaril premier Robert Golob. Takšni centri so energetsko zelo požrešni, v center bodo dovajali elektriko iz hidroelektrarne na Dravi, pri delovanju se nato proizvaja tudi toplota, ki pa jo bodo odvedli in uporabili za ogrevanje vsaj dela mesta Maribor, s čimer je projekt vsaj deloma trajnosten. »Še pred drugo svetovno vojno je Maribor na neki način nastal na izkoriščanju naravnih virov, v tem primeru reke Drave, zato, da je poganjala mariborsko industrijo, in naj bo ta dan, ko postavljamo temeljni kamen, na neki način simboličen začetek nove ere, ko bo reka Drava spet poganjala razvoj Maribora. Tokrat ne na področju industrije, ampak na področju znanja, na področju umetne inteligence in predvsem boljše prihodnosti za vso državo,« je še dodal premier.

Podrobneje si o superračunalniku preberite v članku: Če bomo v Evropi zaostali, bomo prišli pod oblast drugih

Podatkovni center bo predstavljal ključni infrastrukturni steber za vzpostavitev slovenske tovarne umetne inteligence, ki jo je za sofinanciranje skupaj s tovarnami umetne inteligence iz še 12 držav članic EU izbralo Skupno podjetje za evropsko visoko zmogljivo računalništvo (EuroHPC). Slovenija bo za projekt v Mariboru, ocenjen na 150 milijonov evrov, iz evropskega proračuna prejela 67,5 milijona evrov.

Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič je ob tem še povedal, da gre za izredno pomembno infrastrukturo pri končni vzpostavitvi tako imenovanega koncepta odprte znanosti. Po njegovem prepričanju bodo s superračunalnikom dvignili konkurenčnost slovenske znanosti, kot se je to pokazalo že pri prvem superračunalniku Vegi. Infrastruktura bo tokrat namenjena v veliki meri tudi gospodarstvu, kjer bodo uporabljali različne modele umetne inteligence.

Partnerji projekta so Arnes, Institut Jožef Stefan, Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza v Novi Gorici, IZUM, Univerza na Primorskem, Fakulteta za informacijske študije Novo mesto, Gospodarska zbornica Slovenije in Tehnološki park Ljubljana.