V pričakovanju redke zvezdne eksplozije

Malokrat se zgodi, da lahko znanstveniki relativno natančno napovejo eksplozijo v vesolju. A z zvezdo T Severne krone (T Coronae Borealis ali T CrB) je drugače. Zvezda namreč približno vsakih osemdeset let močno zažari, pri čemer medzvezdni prostor obogati z litijem in magnezijem. Po napovedih znanstvenikov je njena naslednja eksplozivna epizoda tik pred vrati, pri čemer bo postala za nekaj dni tako svetla, da jo bo mogoče videti s prostimi očmi.

Na severnem nebu boste z nekaj vaje med ozvezdjema Herkul in Volar našli komaj opazno ozvezdje Severna krona. Njegove najsvetlejše zvezde tvorijo polkrožen lok, kar je domišljije polne antične Grke spominjalo na krono, ki jo je bog Dioniz dal kretski princesi Ariadni. Tako kot velja za vsako ozvezdje, tudi v Severni kroni zvezde niso vse na enaki razdalji; s prostimi očmi vidne zvezde so oddaljene od šestdeset do šest tisoč svetlobnih let.