V srednji šoli dekleta izginejo

Andrej Guštin uživa, ko lahko, kot predavatelj ali pisec poljudnoznanstvenih besedil, predaja svoje znanje o astronomiji širši javnosti. Nedavno je postal častni član Mednarodne astronomske zveze – ta med svoje člane poleg raziskovalnih astronomov sprejme tudi posebej izbrane ljudi, ki so za to vedo veliko naredili.

»Gre za izjemno čast, kajti to je krovna organizacija profesionalnih astronomov in astrofizikov, organizacija, pomembna v svetovnem merilu, saj med drugim določa imena vesoljskih teles, definicije astronomskih pojmov, organizira strokovne konference in tako naprej. Širša javnost pa se je spomni predvsem po tem, kako je Plutonu odvzela status planeta,« je dejal v pogovoru.

Pred več kot desetletjem je bil pobudnik organiziranja tekmovanja iz astronomije za osnovne in srednje šole, vse do lani tajnik tekmovanja in glavni sestavljavec nalog za tekmovanja na šolski in državni ravni, ki potekajo za učence in dijake od šestega razreda osnovne do četrtega letnika srednje šole. Slovenski tekmovalci na mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike dosegajo odlične rezultate. Od leta 2013, ko so se je prvič udeležili, so zbrali sedem zlatih medalj, 14 srebrnih, 10 bronastih in 17 pohval. V zadnjih letih sogovornik deluje predvsem v okviru zavoda Cosmolab, ki se posveča razvoju in izvajanju astronomskih aktivnosti za učitelje in širšo javnost.

Številne mlade ste navdušili za astronomijo. Kdaj pa ste se nad njo navdušili vi?

To me pogosto vprašajo, pa nimam enoznačnega odgovora. Mislim, da je bila ključna astronomska knjiga, ki je bila takrat, ko sem jo prvič bral, morda prezahtevna za mojo starost. Ker nisem vsega razumel, me je to podžgalo, da bi razumel. Tako se je v začetku osnovne šole rodilo zanimanje za vesolje.

Nedavno ste za Val 202 dejali, da najraje razlagate znanost.

V zadnjih 30 letih sem se ukvarjal predvsem s popularizacijo znanosti, zlasti astronomije, tudi fizike. Kar pa seveda pomeni, da je vseskozi treba spremljati novosti. Opazovalna astrofizika je trenutno med najhitreje razvijajočimi se znanostmi, vsak mesec, vsak teden so nova odkritja. Astronomija je zelo široka veda.

Navdušujoče je, kako se širi naše znanje zaradi novih podatkov, ki jih nabirajo z najnovejšimi observatoriji, vesoljskimi teleskopi in drugimi tehnologijami. Rad se pohecam, da je bilo v naši mladosti vesolje »staro« sedem ali osem milijard let – tako so kazale takratne meritve širjenja vesolja – zvezde v kroglastih kopicah, ki jih lahko vidimo tudi na našem nebu, pa so bile starejše od vesolja. Toliko se je torej pred nekaj desetletji vedelo o vesolju kot celoti. Zdaj so te številke že povsem drugačne.

Gradil sem se predvsem v poljudni znanosti, najprej v 90. letih pri reviji Spika, nato še pri množici drugih, od otroškega Cicibana, Pionirskega lista, Pila, Gee, Mojega planeta, do časopisov Delo, Slovenske novice in raznih drugih publikacijah.

Kako sta se razlaganje in popularizacija znanosti spremenila do danes? Tu so splet, družbena omrežja, tudi javnost, predvsem mladi so drugačni.

Popularizacija znanosti, od biologije do astronomije, je pri nas že dolgo prisotna. Kar nekaj dobrih revij obstaja že leta, na primer Proteus, najstarejša revija za poljudno znanost, izhaja že od leta 1933, izhajale so knjige, prevodi knjig. V začetku 90. let je začela izhajati Spika, Bojan Kambič, ustanovitelj revije, me je kmalu povabil k sodelovanju. Spomnim se, da sem prvi članek za revijo pisal mesec, dva in spoznal vse tegobe popularizacije znanosti. Prvi članki za mladinsko revijo Pil so bili, kot menim zdaj, preobsežni, morda celo prezahtevni za mlade bralce, pa vendar so jih brali. Danes pa morajo biti vsebine kratke, hitre, lahko berljive, z bombastičnimi naslovi. Številne vsebine, ki jih najdemo na spletu, so napisane slabo, prevodi so slabi, navedeni so napačni pojmi … Da ne bom prekritičen, marsikaj je tudi zelo dobro. Pravzaprav sem kar vesel, da sam v ta digitalni svet čisto zares nisem vstopil.

»Včasih imam tudi sam pomisleke okoli tekmovanj, češ, v našo tekmovalno družbo uvajati nova tekmovanja ... Ampak mi vsi govorijo, da z astronomijo vsekakor nismo naredili škode.« FOTO: Matej Družnik

Leta 2009 ste se lotili tekmovanj iz astronomije.

Takrat je bilo mednarodno leto astronomije, astronomska skupnost v Sloveniji vseeno ni tako velika in smo nekako vsi sodelovali pri projektu, ki ga je vodila prof. dr. Andreja Gomboc. Po debatah z nekaterimi učitelji in učiteljicami sem podal pobudo, da bi imeli tekmovanje iz astronomije. Šolska tekmovanja pri nas imajo dolgo zgodovino, iz matematike, fizike, kemije ... Astronomija pa ni obvezni predmet v šolskem sistemu, ponekod je bila izbirni, in zdelo se nam je, da bi lahko s tekmovanjem navdušili mlade in dvignili raven znanja. Naj poudarim, tekmovanja niso samo za nadarjene, ampak za vse, ki so radovedni in želijo dodatno znanje.

Sprva nismo vedeli, kakšne naloge pripraviti, kako težke naj bodo, če je pretežko, lahko nekatere odženemo. Zadnjih 15 let je bila to moja glavna okupacija.

Menite, da bi bilo dobro, da bi bila astronomija obvezni predmet?

Ja, to bi bilo čudovito, vendar predmet oziroma šolo naredijo učitelji, ne samo program. Leta že sodelujem s kolegi v izobraževanju, ki so preobremenjeni, premalo jih je, glavno vprašanje je torej: kdo bo učil astronomijo? Druga stvar pa je, kako predmet umestiti v že tako obsežen predmetnik.

Kako so mladi pristopali k temu tekmovanju?

S predlogom smo se obrnili na Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (DMFA), saj že desetletja organizirajo tudi druga tekmovanja. Vključitev astronomije je bila zato veliko lažja, saj so bila druga že dobro znana in uveljavljena. Obstoječa tekmovanja iz matematike in fizike so namreč pomenila, da so na šolah usposobljeni mentorji. Vsi odzivi seveda niso bili pozitivni, obstajali so pomisleki, da je že vsega preveč tako za otroke kot mentorje. A že prvo leto je bilo veliko tekmovalcev.

Leta 2013 je na društvo priromalo pismo s povabilom na mednarodno astronomsko olimpijado. V štirih letih se je že nabralo nekaj dobrih tekmovalcev, k sodelovanju sem povabil dr. Dunjo Fabjan, vpoklicali smo štiri najboljše dijake s počitnic, se na priprave skrili na Kovk na Primorskem in šli na olimpijado. In že prva ekipa je domov prinesla dve srebrni medalji in dve pohvali, kar je bilo tako rekoč neverjetno.

Prvi mednarodni uspeh je pokazal, da je naš način priprave na tekmovanja ustrezen, nato smo ga še dodelovali. Jedro ekipe sta poleg mene sestavljali Andreja Gomboc in Dunja Fabjan, pridružili so se nam še študenti, doktorski študenti, mladi raziskovalci, bivši tekmovalci, in skupaj smo razvijali tekmovanje.

Naloge na olimpijadi so veliko težje kot na državnem, vsebujejo pa kombinacijo teoretičnih nalog in nalog iz praktične in opazovalne astronomije. Tako smo mlade pripeljali še na tekmovanje Messierjev maraton, ko ljubiteljski astronomi iščejo s teleskopi, brez sodobnih pripomočkov orientacije na nebu, Messierjeve objekte. To je postal naš način, kako mlade naučiti orientacije po nebu in jih vpeljati v praktično astronomijo. Z učenjem na pamet ne gre, za takšno tekmovanje je nujno tudi praktično znanje.

Kako težke so naloge na olimpijadi?

Na pripravah se uporabljajo naloge prvega, drugega letnika študija astrofizike in astronomije. Le matematični nivo nalog je nekoliko nižji. Menim, da je najlažje pripraviti matematično težke naloge, najtežje pa astronomsko zanimive in kompleksne naloge. Nivo je vsekakor zelo visok, vsako leto pa so naloge nekoliko drugačne, odvisno je namreč od lokalnih organizatorjev, kateremu delu astronomije dajejo poudarek v državi.

So na tekmovanjih tudi neugodna zagonetna vprašanja?

So, so, na vseh. To je element, ko se izkaže razmišljanje zunaj okvirov, ko ne gre samo za računanje.

Torej je zelo pomembno, da tekmovalci niso opremljeni le z odličnim znanjem, ampak da so iznajdljivi.

Več let smo sodelovali z ruskimi kolegi iz Sankt Peterburga, ki pripravljajo mednarodno spletno tekmovanje Sanktpeterburška astronomska olimpijada (SAO). Pri njih me je pritegnilo, da so bile naloge odprtega tipa – ni bil važen le rezultat, ampak tudi pot do njega, način razmišljanja. Potrebni so bili temeljiti razmisleki do rešitve.

Če pogledamo rezultate naših tekmovalk in tekmovalcev, res izstopajo. Naša mentorska ekipa, ki se ali se je ukvarjala s tem tekmovanjem, je očitno ustvarila lepe pogoje. Na primer, sklepne priprave potekajo na kmečkem turizmu, v domačem okolju, brez prisile, kar deluje ugodno na tekmovalce. Tekmovanja so lahko za mlade zelo obremenjujoča, časovno in drugače.

Naslednji vidik je, da smo k sodelovanju vedno vabili nekdanje tekmovalce, ki so delili izkušnje in nasvete. Med temi naj posebej omenim Vida Kavčiča, zdaj študenta, ki je postal eden izmed mentorjev in vodja ekip poleg Dunje Fabjan.

Zagotovo so ključni tudi mentorji na šolah. Sicer so učitelji precej obremenjeni.

Vsi ti vezni členi so pomembni. Včasih imam tudi sam pomisleke okoli tekmovanj, češ, v našo tekmovalno družbo uvajati nova tekmovanja ... Vprašam se, ali je to prav. Ampak mi vsi govorijo, da z astronomijo vsekakor nismo naredili škode.

Kako pa je z udeležbo deklet na teh tekmovanjih?

Opazili smo, da je zastopanost deklet in fantov v osnovnošolskem tekmovanju pol pol, nato pa v srednji šoli dekleta izginejo. Iz različnih razlogov, dolgo debato bi lahko imeli, kaj vse pripelje do tega. Bojim pa se, da je glavni problem naravnanost našega šolskega sistema, drugi pa socialna vključenost in izključenost deklet v astronomiji.

Na DMFA smo se dolgo ukvarjali z vprašanjem, kako bi to popravili. Ker ni bilo boljše rešitve, imamo dekliške kvote za olimpijsko ekipo. Ena izmed dijakinj je denimo kasneje pojasnila, da je bila pod manjšim pritiskom, ker je vedela, da bo zaradi kvote lahko prišla na olimpijado. In od tam je tudi prinesla medaljo.

Če kdo ponudi boljšo rešitev, je bomo veseli.

Dekleta vsekakor niso nič slabša od fantov.

Inteligenca je enakomerno porazdeljena, kako pa spodbujamo zanimanje v določenem delu populacije, ki je tako ali drugače v podrejenem položaju, pa naj bo to po spolu, socialnem statusu, je pa drugo vprašanje.

Je kdo klonil pod pritiskom tekmovanj?

Tudi take primere smo imeli. Da so bila pričakovanja, lastna ali okolice, tako velika, da so se nekateri zlomili. Zato sem se odločil, da povabim kolegico psihologinjo Ajdo Erjavec na priprave, da opazuje, svetuje. To se je izkazalo za odlično potezo. Tudi športniki, ki gredo na olimpijado, imajo psihologe. Astronomi v naši ekipi nismo psihologi, pred nami pa je skupina nadarjenih najstnikov.

Kako se je v javnosti v zadnjih letih povečalo zanimanje za astronomijo?

Astronomska oprema ni več tako zelo draga in zanimanje za astronomijo lahko vlada na več ravneh. Ne samo na tekmovalni. Nekateri imajo radi astrofotografijo, vesolje ponuja čudovite slike, druge zanima vesolje na splošno, ker so radovedni.

Opazovalna astrofizika je trenutno med najhitreje razvijajočimi se znanostmi. FOTO: Ozan Kose Afp

Vi radi pogledate skozi teleskop?

Ja.

Kaj vas navduši?

Morda se bo slišalo nekoliko hecno, ampak navdušuje me, kako je v zadnjih desetletjih napredovala kakovost optike. Za relativno majhen denar lahko dobiš teleskop, ki omogoča zelo kvalitetno sliko. Občasno se lotim astrofotografije, vedno je dobrodošel fotomaterial za naš zavod Cosmolab, za tekmovanja, za članke. Pri fotografiji je težava vreme in pa čas. Sicer je res že vse avtomatizirano, vendar je potem treba fotografije še ustrezno obdelati.

Trenutno s Prirodoslovnim muzejem Slovenije pripravljate, kot slišim, zelo zanimivo razstavo.

Veliko razstavo o Luni. Delovni naslov je Vsega je kriva Luna. Ljudje radi za svoje težave okrivimo koga drugega in Luna je za to idealna (nasmeh). Razstavo pripravljamo že kar nekaj časa, delo je naporno, a hkrati prijetno. Menim, da bo zelo lepa in privlačna za mlade in manj mlade.

Bi šli na Luno? Ali pa vsaj v tirnico okoli Zemlje?

Bi šel, če bi me teleportirali, tako kot to počnejo v filmih, brez zahtevnih predpriprav. Občudujem astronavte, na primer »našo« Sunito Williams. To so posebni ljudje, za tak poklic moraš imeti posebne lastnosti. Vesoljski turizem me pa ne zanima.

Kaj se vam o vesolju zdi najbolj fascinantno ali najbolj nenavadno?

To, da sploh obstaja.