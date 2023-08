Luka Dončić je navduševal tako Slovence kot Japonce

V nadaljevanju preberite:

Tokijska generalka pred petkovim začetkom svetovnega prvenstva in sobotno uvodno tekmo z Venezuelo je prinesla slovenskim košarkarjem tretji uspeh v sedmih pripravljalnih nastopih in tudi izenačitev sedme najvišje zmage v zgodovini reprezentance. Končno prednost 35 točk (103:68) si lahko seveda tolmačimo na več načinov, resnica pa se tudi tokrat skriva nekje v sredini. Japonska je bila za dva razreda slabša, a je vendarle močnejša, kot sta bila Libanon in Moldavija ob slovenskih rekordih z 61 in 55 točkami razlike, izbranci Aleksandra Sekulića pa so igrali dobro, vendar ne nepozabno.

Za oceno odlično mora pač biti tudi tekmec ustrezne ravni, kar je priznal sicer zadovoljni selektor. Kaj je dejal pred slovesom od Tokia? Prvo ime zadnjega dvoboja je bil pričakovano Luka Dončić, kaj je pripravil Japoncem? Čigava dobra predstava je še posebej razveselila? Slovenska reprezentanca se jutri seli na otok Okinavo. V istoimenskem mestu bo odigrala tri tekme v skupini F, kaj jo čaka pred soočenji z Venezuelo, Gruzijo in Zelenortskimi otoki? Kako so si košarkarji razporedili točke na sedmih pripravljalnih tekmah?