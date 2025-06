V članku preberite:

Lani so se neto ali čiste migracije v Veliko Britanijo prepolovile. V Kanado se je v zadnjem četrtletju lanskega leta preselilo 60.000 ljudi neto, kar je velik padec glede na 420.000 sredi leta 2023. Neto migracije v Ameriko so aprila padle na letno raven 600.000, v primerjavi s štirimi milijoni v letu 2023. Neto migracije na Novo Zelandijo pa so se marca zmanjšale za 80 odstotkov, potem ko so vrhunec dosegle konec leta 2023.