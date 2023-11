Prevaranti podjetju s spletno goljufijo ukradli več sto tisoč evrov

Neznani storilci so podjetju na območju Kopra s spletno goljufijo ukradli več sto tisoč evrov. Z lažnim predstavljanjem kot uslužbenci banke so zaposlenega pripravili do posredovanja gesla za dostop do spletne banke, od koder so nato prenesli več sto tisoč evrov na bančni račun v tujini.

Kot so danes sporočili iz Policijske uprave Koper, so neznani storilci sprva poslali elektronsko sporočilo računovodstvu družbe, v katerem so se predstavljali kot njihova banka. V sporočilu sta bila obvestilo, da banka menja strežnike spletnega bančništva, in povezava do spletnega obrazca, v katerega je moral prejemnik sporočila vnesti vse svoje podatke o bančnem računu in dostopne podatke.

Zatem je sledil klic s slovenske telefonske številke, v katerem se je storilec predstavljal kot tehnična služba banke in oškodovanca z lažnim prikazovanjem z navodili prepričal, da mu je posredoval dodatno geslo iz generatorja gesel. S tem je storilcu omogočil dostop do spletnega bančništva.

Policisti gospodarskim družbam svetujejo, naj bodo pozorne na domene, s katerih prejemajo elektronska sporočila, ne pa da se zanašajo zgolj na prikazano ime. »Vsako takšno sporočilo, pri katerem se zahteva posredovanje podatkov, pred posredovanjem preverite na svoji banki, saj to ni običajna praksa poslovanja,« so pozvali.