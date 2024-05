Putin: Rusija ne bo trpela groženj Zahoda

Ruski predsednik Vladimir Putin je ob 79. obletnici zmage nad nacistično Nemčijo danes dejal, da so ruske jedrske sile vedno v pripravljenosti in da Rusija ne bo dovolila nobenih groženj Zahoda. Nagovoril je zbrane na Rdečem trgu v Moskvi, kjer je potekala tradicionalna vojaška parada ob udeležbi več tisoč vojakov in prikazu vojaške opreme.

»Rusija bo naredila vse, da prepreči globalni spopad, a hkrati ne bomo dovolili, da bi nam kdo grozil. Naše strateške sile so vedno v stanju bojne pripravljenosti,« je dejal Putin, ki je pred dvema dnevoma zaprisegel za svoj peti mandat.

Današnje praznovanje v spomin na zmago Sovjetske zveze nad Hitlerjevo Nemčijo pred 79 leti sicer poteka v senci vojne v Ukrajini.

Putin se je pri tem spomnil vojakov, ki sodelujejo v posebni vojaški operaciji v Ukrajini, kot jo je poimenoval.

»Dragi prijatelji, Rusija zdaj preživlja težko, ključno obdobje. Usoda domovine, njena prihodnost je odvisna od vsakega izmed nas,« je dejal pred več tisoč vojaki, oblečenimi v slovesne uniforme.

Pri tem je obtožil »arogantne zahodne elite«, da so pozabile na odločilno vlogo Sovjetske zveze pri porazu nacistične Nemčije in da podpihujejo konflikte po svetu.

Ruski predsednik je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP okrepil svojo jedrsko retoriko. V začetku tega tedna je ruski vojski ukazal, naj izvede vaje s taktičnim jedrskim orožjem, ki bodo potekale v bližini meje z Ukrajino.

Na paradi v središču Moskve, ki je potekala v mrzlem vremenu in ob rahlem sneženju, je sodelovalo več kot 9000 vojakov in vojaškega osebja, med njimi več kot tisoč tistih, ki so se v zadnjih mesecih bojevali v Ukrajini.

Na njej so že tradicionalno prikazali vojaško opremo, vključno z oklepnimi vozili in naprednimi sistemi, nastopila je tudi akrobatska skupina ruskih letalskih sil. Paradi je med drugimi prisostvoval obrambni minister Sergej Šojgu.

Današnje parade naj bi se po poročanju ruskih medijev udeležilo osem tujih voditeljev, med njimi voditelji petih nekdanjih sovjetskih republik Belorusije, Kazahstana, Kirgizije, Tadžikistana in Turkmenistana, ter voditelji Kube, Laosa in Gvineje Bissau. Armenski premier Nikol Pašinjan je udeležbo zaradi spora z Moskvo odpovedal, poroča AFP.

Dan pred praznovanjem dneva zmage je Kremelj pripravil vrh voditeljev Evrazijske gospodarske unije, regionalnega bloka nekaterih nekdanjih sovjetskih držav.