Smrtna nesreča pri sečnji v gozdu blizu Pijave Gorice

V nesreči pri sečnji dreves se je popoldne v gozdu v okolici Pijave Gorice smrtno ponesrečil 74-letni moški. Skupaj s 73-letnim lastnikom gozda je podiral drevesa, pri čemer je odžagano deblo padlo nanj in ga tako hudo poškodovalo, da je na kraju nesreče umrl, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Policisti so opravili ogled, ki sta se ga udeležila dežurni preiskovalni sodnik in tožilec. Nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti in bodo o vseh ugotovitvah ter okoliščinah obvestili pristojno tožilstvo, so še sporočili s PU Ljubljana.

Prvo pomoč poškodovancu so do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči Ljubljana nudili gasilci PGD Pijava Gorica in člani GRS Ljubljana, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.