ŠOS delodajalce poziva k izplačilu covidnih dodatkov študentom in dijakom

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) poziva delodajalce, naj študentom in dijakom, ki so v času epidemije covida-19 opravljali delo pri oskrbi covidnih bolnikov, izplačajo dodatke za izpostavljenost. Kot opozarjajo, namreč številni delodajalci še vedno zavračajo izplačilo dodatkov, čeprav se ti izplačujejo iz proračuna.

Na ŠOS se namreč še naprej obračajo dijaki in študenti, ki jim delodajalci kljub dosedanjim pozivom še vedno zavračajo izplačilo dodatka za izpostavljenost ob obravnavi covidnih bolnikov, so zapisali v sporočilu za javnost.

Spomnili so, da so do dodatka med drugim upravičeni študenti in dijaki, ki so delo opravljali v okviru izobraževalnega procesa, ter študenti in dijaki, ki so delo opravljali zunaj sivih ali rdečih con, če so pri tem sodelovali pri neposredni obravnavi covidnih bolnikov. Prav tako so do dodatka upravičeni dijaki in študenti, ki so delo opravljali pri obravnavi pacientov v zdravstvenih domovih ali oskrbovancev v socialno-varstvenih ustanovah ter v cepilnih centrih ali pri izvajanju mobilnega testiranja.