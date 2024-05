Protestnikom pred FDV bi se morali pridružiti profesorji

Na današnji dan pred 35 leti je bila na Kongresnem trgu v Ljubljani (tedaj Trgu Osvobodilne fronte) prebrana Majniška deklaracija, eden temeljnih dokumentov slovenske države v nastajanju. Ta obletnica prihaja ravno v obdobju, ko namerava Slovenija priznati palestinsko državo, je vzporednico potegnil Janez Markeš.

»Želimo živeti v suvereni državi slovenskega naroda,« sta Markeš in Žerdin dopolnjujoče citirala besede pesnika Toneta Pavčka, ki je prebral Majniško deklaracijo. Že takrat so se začele polemike, ki so šle v smer, ali bi moral tako pomemben dokument naslavljati slovenski narod ali državljanke in državljane republike Slovenije. En koncept je državljanski, drugi vezan na narod oziroma rod, spomni Ali Žerdin. A ne glede na tedanje polemike je bil v deklaraciji vsem skupen imperativ spoštovanja človekovih pravic in svoboščin, poudarja.

Tega v vojni med Izraelom in Palestino ni več. Izraelci trdijo, da so Palestinci barbari, da se jih lahko malone deratizira, uporabljajo torej besednjak, ki se je v tridesetih letih prejšnjega stoletja v Nemčiji uporabljal za Jude, meni Markeš.

V podporo Palestini so danes protestirali študentke in študenti pred Fakulteto za družbene vede Univerze v Ljubljani, s čimer so se pridružili mednarodnemu študentskemu protestnemu gibanju v podporo Palestini, ki se je začelo v ZDA. Ljubljanski protestniki so zahtevali, da se univerza in fakulteta javno in nedvoumno opredelita in nemudoma prekineta sodelovanje z Izraelsko univerzo.

V ZDA, ki so največja zaveznica Izraela, so študenti zbrali pogum in protestirali kljub tveganju aretacije in izključitve z univerze. Na njihovo stran so stopili tudi profesorji. Markeš upa, da se bodo tudi pri nas mladim protestnikom pridružili profesorji. V Amsterdamu, kjer je policija brutalno pregnala miroljubne protestnike, so opravičilo univerze, ki je poklicala policijo, zahtevali tako študentje, ki so protestirali, kot profesorski zbor.

Več si oglejte v videu.