V Srbiji ob zrušenju vrtiljaka poškodovanih več kot deset otrok

V Kuršumliji na jugu Srbije se je danes zrušil vrtiljak, pri čemer je bilo poškodovanih več kot deset otrok, od tega en huje, so sporočile srbske oblasti.

13-letnico so nezavestno prepeljali v klinični center v Nišu, njeno življenje pa naj bi bilo ogroženo. Deset otrok oskrbujejo v zdravstvenih domovih v Kuršumliji in bližnjem Prokuplju.

Nesreča se je zgodila okoli 13.30, ko se je na platoju ob kuršumlijski avtobusni postaji odlomil del konstrukcije vrtiljaka, ki je v času sejma tam tradicionalno postavljen, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Sedem otrok oskrbujejo v zdravstvenem domu v bližnjem kraju Prokuplje in niso življenjsko ogroženi. Tri so za potrebe nadaljnjih preiskav zadržali v zdravstvenem domu v Kuršumliji, dva pa so po oskrbi poslali domov.

Po besedah tiskovnega predstavnika niškega kliničnega centra je še en otrok na poti v njihovo ustanovo, navaja srbski portal televizije N1.