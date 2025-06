V dresu trikratnih prvakov Jako Bijola čaka izziv kariere

V nadaljevanju:

Po petih sušnih letih so nogometni navdušenci na tej strani Alp znova dočakali Slovenca v elitni angleški nogometni ligi. Jaka Bijol je v Udineseju zrasel v branilca svetovnega formata in s prestopom k Leedsu, v najmočnejšo nogometno ligo na svetu, uresničil poletni cilj in naredil karierni korak naprej. Po zaslugi 18 milijonov evrov odškodnine v Yorkshire ni prinesel le nogometnega znanja, temveč tudi visoka pričakovanja, upravičil jih bo le obstanek med angleško elito.