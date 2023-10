V francoski srednji šoli moški do smrti zabodel učitelja

V eni od srednjih šol v mestu Arras na severu Francije je dopoldne moški, oborožen z nožem, do smrti zabodel učitelja in huje ranil dva človeka, pri tem pa vzklikal Alah je velik, je sporočila policija. Francoski notranji minister Gerald Darmanin je na omrežju X zapisal, da je policija napadalca pridržala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po poročanju francoskega časnika Le Figaro, ki se sklicuje na vire na notranjem ministrstvu, je napadalec 20-letni nekdanji učenec šole čečenskega rodu. Je stari znanec policije in je v policijskih kartotekah označen kot islamski skrajnež. Policija je prijela tudi napadalčevega brata, ki se je zadrževal v bližini nekega drugega šolskega poslopja, a ni bil oborožen.

Preiskavo primera je po poročanju francoskih medijev prevzelo posebno francosko tožilstvo, ki se ukvarja s terorističnimi napadi.

Le Figaro poroča, da je bil v napadu ubit učitelj francoščine. Po navedbah virov v policiji med ranjenimi ni srednješolcev. Drugi vir je navedel, da sta bila v napadu ranjena varnostnik, ki je bil zaboden večkrat, ter eden od učiteljev. Varnostnik je po pisanju časnika v smrtni nevarnosti.

Na srednji šoli Gambetta, kjer se je zgodil napad, so prisotni policisti, po navedbah policije pa so razmere pod nadzorom in ni več nevarnosti.

Prizorišče napada bo po napovedih popoldne obiskal francoski predsednik Emmanuel Macron. Spodnji dom francoskega parlamenta, narodna skupščina, pa je v znak solidarnosti z žrtvami prekinil delo, premierka Elisabeth Borne pa je prekinila obisk v Orleansu.

Francoski minister za šolstvo Gabriel Attal je po napadu pozval k takojšnji okrepitvi varnosti v šolah.

Današnji napad se je zgodil tik pred tretjo obletnico umora učitelja Samuela Patyja. Tega so 16. oktobra 2020 obglavili v bližini njegove srednje šole v kraju Conflans-Sainte-Honorine nedaleč od Pariza, deset dni po tem, ko je dijakom med poukom o svobodi izražanja pokazal karikature preroka Mohameda. Napadalca, 18-letnega ruskega begunca čečenskega rodu, je ubila policija.